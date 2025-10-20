SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 2
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 2

Revano Azka Akhmad
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD al mes
incremento desde 2025 90%
Headway-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 662
Transacciones Rentables:
6 669 (69.02%)
Transacciones Irrentables:
2 993 (30.98%)
Mejor transacción:
2 524.14 USD
Peor transacción:
-320.25 USD
Beneficio Bruto:
72 959.92 USD (1 989 732 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 498.17 USD (2 398 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (14.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 172.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
90.58%
Carga máxima del depósito:
17.77%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1194
Tiempo medio de espera:
50 minutos
Factor de Recuperación:
12.70
Transacciones Largas:
4 764 (49.31%)
Transacciones Cortas:
4 898 (50.69%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
3.15 USD
Beneficio medio:
10.94 USD
Pérdidas medias:
-14.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-1 485.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 398.41 USD (12)
Crecimiento al mes:
34.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.36 USD
Máxima:
2 398.41 USD (3.04%)
Reducción relativa:
De balance:
5.83% (2 107.04 USD)
De fondos:
17.46% (6 293.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 5752
XAUAUD 2766
GBPJPY 609
EURJPY 535
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 19K
XAUAUD 10K
GBPJPY 480
EURJPY 366
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -22K
XAUAUD -381K
GBPJPY -5.5K
EURJPY -182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 524.14 USD
Peor transacción: -320 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +14.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 485.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
No hay comentarios
2025.12.26 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AFSID Pro Global Investment 2
299 USD al mes
90%
0
0
USD
41K
USD
11
100%
9 662
69%
91%
1.71
3.15
USD
17%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.