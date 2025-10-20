- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9 662
Transacciones Rentables:
6 669 (69.02%)
Transacciones Irrentables:
2 993 (30.98%)
Mejor transacción:
2 524.14 USD
Peor transacción:
-320.25 USD
Beneficio Bruto:
72 959.92 USD (1 989 732 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 498.17 USD (2 398 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (14.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 172.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
90.58%
Carga máxima del depósito:
17.77%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1194
Tiempo medio de espera:
50 minutos
Factor de Recuperación:
12.70
Transacciones Largas:
4 764 (49.31%)
Transacciones Cortas:
4 898 (50.69%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
3.15 USD
Beneficio medio:
10.94 USD
Pérdidas medias:
-14.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-1 485.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 398.41 USD (12)
Crecimiento al mes:
34.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.36 USD
Máxima:
2 398.41 USD (3.04%)
Reducción relativa:
De balance:
5.83% (2 107.04 USD)
De fondos:
17.46% (6 293.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5752
|XAUAUD
|2766
|GBPJPY
|609
|EURJPY
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUAUD
|10K
|GBPJPY
|480
|EURJPY
|366
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-22K
|XAUAUD
|-381K
|GBPJPY
|-5.5K
|EURJPY
|-182
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 524.14 USD
Peor transacción: -320 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +14.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 485.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
For more information, visit AFSID Group International.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
299 USD al mes
90%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
11
100%
9 662
69%
91%
1.71
3.15
USD
USD
17%
1:500