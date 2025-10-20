SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro Aggressive
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro Aggressive

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
127 (70.16%)
Loss Trade:
54 (29.83%)
Best Trade:
323.35 USD
Worst Trade:
-68.56 USD
Profitto lordo:
1 472.13 USD (38 269 pips)
Perdita lorda:
-763.19 USD (43 473 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (26.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
181 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
11.59 USD
Perdita media:
-14.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-374.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-374.88 USD (8)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.36 USD
Massimale:
374.88 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.50% (374.88 USD)
Per equità:
0.55% (415.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 709
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +323.35 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +26.33 USD
Massima perdita consecutiva: -374.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.20 × 15
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
Non ci sono recensioni
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AFSID Metal Hunter Pro Aggressive
199USD al mese
1%
0
0
USD
76K
USD
1
100%
181
70%
100%
1.92
3.92
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.