İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
34.02 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
61.68 USD (231 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (61.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.68 USD (2)
Sharpe oranı:
8.97
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
30.84 USD
Ortalama kâr:
30.84 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|34
|AUDCAD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|126
|AUDCAD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.02 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +61.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 11
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. The strategy is perfect, as long as the platform does not slip or get stuck. You will definitely achieve steady profits.
İnceleme yok