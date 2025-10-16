SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
34.02 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
61.68 USD (231 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (61.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.68 USD (2)
Sharpe oranı:
8.97
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
30.84 USD
Ortalama kâr:
30.84 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 1
AUDCAD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 34
AUDCAD 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 126
AUDCAD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.02 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +61.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real24
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 11
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
100 daha fazla...
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. The strategy is perfect, as long as the platform does not slip or get stuck. You will definitely achieve steady profits.
İnceleme yok
2025.10.16 07:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
