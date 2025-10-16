SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
55 (69.62%)
Negociações com perda:
24 (30.38%)
Melhor negociação:
160.00 USD
Pior negociação:
-63.82 USD
Lucro bruto:
638.73 USD (27 845 pips)
Perda bruta:
-239.82 USD (13 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (94.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
160.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.04%
Depósito máximo carregado:
37.79%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
3.81
Negociações longas:
40 (50.63%)
Negociações curtas:
39 (49.37%)
Fator de lucro:
2.66
Valor esperado:
5.05 USD
Lucro médio:
11.61 USD
Perda média:
-9.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-104.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.77 USD (3)
Crescimento mensal:
39.11%
Previsão anual:
474.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.53 USD
Máximo:
104.77 USD (7.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.76% (104.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.93% (22.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 35
USDJPY 11
GBPUSD 10
EURUSD 7
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 299
USDJPY -10
GBPUSD 0
EURUSD -17
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -84
GBPUSD -5
EURUSD -90
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +160.00 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +94.63 USD
Máxima perda consecutiva: -104.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

NgelPartners-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
538 mais ...
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. At the same time, the gold breakthrough strategy is attached to realize the mixed strategy and ensure the stable growth of the account. Disclaimer: This account is not suitable for cross-platform copying. Please be careful not to copy this information. To follow orders, please contact me at QQ342036438 and indicate: Seen by MQL5
Sem comentários
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 07:11
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
