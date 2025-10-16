- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
55 (69.62%)
Negociações com perda:
24 (30.38%)
Melhor negociação:
160.00 USD
Pior negociação:
-63.82 USD
Lucro bruto:
638.73 USD (27 845 pips)
Perda bruta:
-239.82 USD (13 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (94.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
160.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.04%
Depósito máximo carregado:
37.79%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
3.81
Negociações longas:
40 (50.63%)
Negociações curtas:
39 (49.37%)
Fator de lucro:
2.66
Valor esperado:
5.05 USD
Lucro médio:
11.61 USD
Perda média:
-9.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-104.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.77 USD (3)
Crescimento mensal:
39.11%
Previsão anual:
474.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.53 USD
Máximo:
104.77 USD (7.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.76% (104.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.93% (22.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|299
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-17
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-90
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +160.00 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +94.63 USD
Máxima perda consecutiva: -104.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. At the same time, the gold breakthrough strategy is attached to realize the mixed strategy and ensure the stable growth of the account. Disclaimer: This account is not suitable for cross-platform copying. Please be careful not to copy this information. To follow orders, please contact me at QQ342036438 and indicate: Seen by MQL5
Sem comentários
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
