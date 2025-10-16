리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

미국 달러, 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 호주 달러 등 5개 통화쌍에 대한 속보를 전달하는 브레이크아웃 전략입니다. 성공률은 80%가 넘습니다. 동시에 혼합 전략을 실현하고 계정의 안정적인 성장을 보장하는 Gold Breakthrough Strategy가 함께 제공됩니다. 면책조항: 이 계정은 크로스 플랫폼 복사에 적합하지 않습니다. 이 정보를 복사하지 않도록 주의하십시오. 주문을 이행하려면 QQ342036438에 문의하고 다음을 명시하십시오. MQL5에서 인식