Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
83
이익 거래:
57 (68.67%)
손실 거래:
26 (31.33%)
최고의 거래:
160.00 USD
최악의 거래:
-63.82 USD
총 수익:
644.62 USD (27 862 pips)
총 손실:
-275.97 USD (13 858 pips)
연속 최대 이익:
13 (94.63 USD)
연속 최대 이익:
160.00 USD (1)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
0.04%
최대 입금량:
37.79%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
3.52
롱(주식매수):
40 (48.19%)
숏(주식차입매도):
43 (51.81%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
4.44 USD
평균 이익:
11.31 USD
평균 손실:
-10.61 USD
연속 최대 손실:
3 (-104.77 USD)
연속 최대 손실:
-104.77 USD (3)
월별 성장률:
33.82%
연간 예측:
410.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.53 USD
최대한의:
104.77 USD (7.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.76% (104.77 USD)
자본금별:
1.93% (22.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 11
GBPUSD 11
EURUSD 9
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 294
USDJPY -10
GBPUSD 3
EURUSD -46
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -84
GBPUSD 4
EURUSD -181
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +160.00 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +94.63 USD
연속 최대 손실: -104.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

NgelPartners-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
미국 달러, 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 호주 달러 등 5개 통화쌍에 대한 속보를 전달하는 브레이크아웃 전략입니다. 성공률은 80%가 넘습니다. 동시에 혼합 전략을 실현하고 계정의 안정적인 성장을 보장하는 Gold Breakthrough Strategy가 함께 제공됩니다. 면책조항: 이 계정은 크로스 플랫폼 복사에 적합하지 않습니다. 이 정보를 복사하지 않도록 주의하십시오. 주문을 이행하려면 QQ342036438에 문의하고 다음을 명시하십시오. MQL5에서 인식
리뷰 없음
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 07:11
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.