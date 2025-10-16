- 자본
- 축소
트레이드:
83
이익 거래:
57 (68.67%)
손실 거래:
26 (31.33%)
최고의 거래:
160.00 USD
최악의 거래:
-63.82 USD
총 수익:
644.62 USD (27 862 pips)
총 손실:
-275.97 USD (13 858 pips)
연속 최대 이익:
13 (94.63 USD)
160.00 USD (1)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
0.04%
최대 입금량:
37.79%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
3.52
롱(주식매수):
40 (48.19%)
숏(주식차입매도):
43 (51.81%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
4.44 USD
평균 이익:
11.31 USD
평균 손실:
-10.61 USD
연속 최대 손실:
3 (-104.77 USD)
-104.77 USD (3)
월별 성장률:
33.82%
연간 예측:
410.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.53 USD
최대한의:
104.77 USD (7.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.76% (104.77 USD)
자본금별:
1.93% (22.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|9
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|294
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|-46
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-181
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.00 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +94.63 USD
연속 최대 손실: -104.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
미국 달러, 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 호주 달러 등 5개 통화쌍에 대한 속보를 전달하는 브레이크아웃 전략입니다. 성공률은 80%가 넘습니다. 동시에 혼합 전략을 실현하고 계정의 안정적인 성장을 보장하는 Gold Breakthrough Strategy가 함께 제공됩니다. 면책조항: 이 계정은 크로스 플랫폼 복사에 적합하지 않습니다. 이 정보를 복사하지 않도록 주의하십시오. 주문을 이행하려면 QQ342036438에 문의하고 다음을 명시하십시오. MQL5에서 인식
리뷰 없음
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
