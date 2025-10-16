信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
79
盈利交易:
55 (69.62%)
亏损交易:
24 (30.38%)
最好交易:
160.00 USD
最差交易:
-63.82 USD
毛利:
638.73 USD (27 845 pips)
毛利亏损:
-239.82 USD (13 489 pips)
最大连续赢利:
13 (94.63 USD)
最大连续盈利:
160.00 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
37.79%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
3.81
长期交易:
40 (50.63%)
短期交易:
39 (49.37%)
利润因子:
2.66
预期回报:
5.05 USD
平均利润:
11.61 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
3 (-104.77 USD)
最大连续亏损:
-104.77 USD (3)
每月增长:
39.11%
年度预测:
474.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.53 USD
最大值:
104.77 USD (7.76%)
相对跌幅:
结余:
7.76% (104.77 USD)
净值:
1.93% (22.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 35
USDJPY 11
GBPUSD 10
EURUSD 7
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 299
USDJPY -10
GBPUSD 0
EURUSD -17
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -84
GBPUSD -5
EURUSD -90
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +160.00 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +94.63 USD
最大连续亏损: -104.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

NgelPartners-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
针对美元、欧元、日元、英镑、澳元五个货币对突发消息产生的突破策略。成功率高80%以上。同时挂黄金突破策略，实现混合策略，保障帐户稳定增长。声明，本帐户不适合跨平台跟单。请所有朋友注意不要跟单本信息。跟单请联系本人QQ342036438，注明：MQL5看到的
没有评论
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 07:11
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
