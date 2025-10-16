- 成长
交易:
79
盈利交易:
55 (69.62%)
亏损交易:
24 (30.38%)
最好交易:
160.00 USD
最差交易:
-63.82 USD
毛利:
638.73 USD (27 845 pips)
毛利亏损:
-239.82 USD (13 489 pips)
最大连续赢利:
13 (94.63 USD)
最大连续盈利:
160.00 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
37.79%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
3.81
长期交易:
40 (50.63%)
短期交易:
39 (49.37%)
利润因子:
2.66
预期回报:
5.05 USD
平均利润:
11.61 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
3 (-104.77 USD)
最大连续亏损:
-104.77 USD (3)
每月增长:
39.11%
年度预测:
474.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.53 USD
最大值:
104.77 USD (7.76%)
相对跌幅:
结余:
7.76% (104.77 USD)
净值:
1.93% (22.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|299
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-17
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-90
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.00 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +94.63 USD
最大连续亏损: -104.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
针对美元、欧元、日元、英镑、澳元五个货币对突发消息产生的突破策略。成功率高80%以上。同时挂黄金突破策略，实现混合策略，保障帐户稳定增长。声明，本帐户不适合跨平台跟单。请所有朋友注意不要跟单本信息。跟单请联系本人QQ342036438，注明：MQL5看到的
没有评论
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
