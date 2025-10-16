いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

米ドル、ユーロ、日本円、英国ポンド、豪ドルの5通貨ペアの速報ニュースを配信するブレイクアウト戦略。成功率は80％以上です。同時に、ゴールドブレークスルー戦略が付属しており、混合戦略を実現し、アカウントの安定した成長を保証します。