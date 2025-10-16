- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
55 (69.62%)
損失トレード:
24 (30.38%)
ベストトレード:
160.00 USD
最悪のトレード:
-63.82 USD
総利益:
638.73 USD (27 845 pips)
総損失:
-239.82 USD (13 489 pips)
最大連続の勝ち:
13 (94.63 USD)
最大連続利益:
160.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
37.79%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
3.81
長いトレード:
40 (50.63%)
短いトレード:
39 (49.37%)
プロフィットファクター:
2.66
期待されたペイオフ:
5.05 USD
平均利益:
11.61 USD
平均損失:
-9.99 USD
最大連続の負け:
3 (-104.77 USD)
最大連続損失:
-104.77 USD (3)
月間成長:
39.11%
年間予想:
474.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.53 USD
最大の:
104.77 USD (7.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.76% (104.77 USD)
エクイティによる:
1.93% (22.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|299
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-17
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-90
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +160.00 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +94.63 USD
最大連続損失: -104.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
米ドル、ユーロ、日本円、英国ポンド、豪ドルの5通貨ペアの速報ニュースを配信するブレイクアウト戦略。成功率は80％以上です。同時に、ゴールドブレークスルー戦略が付属しており、混合戦略を実現し、アカウントの安定した成長を保証します。免責事項: このアカウントはクロスプラットフォームのコピーには適していません。この情報をコピーしないようご注意ください。注文に従うには、QQ342036438 までご連絡いただき、次のことを明記してください: MQL5 によって認識される
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
