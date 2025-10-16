シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
55 (69.62%)
損失トレード:
24 (30.38%)
ベストトレード:
160.00 USD
最悪のトレード:
-63.82 USD
総利益:
638.73 USD (27 845 pips)
総損失:
-239.82 USD (13 489 pips)
最大連続の勝ち:
13 (94.63 USD)
最大連続利益:
160.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
37.79%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
3.81
長いトレード:
40 (50.63%)
短いトレード:
39 (49.37%)
プロフィットファクター:
2.66
期待されたペイオフ:
5.05 USD
平均利益:
11.61 USD
平均損失:
-9.99 USD
最大連続の負け:
3 (-104.77 USD)
最大連続損失:
-104.77 USD (3)
月間成長:
39.11%
年間予想:
474.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.53 USD
最大の:
104.77 USD (7.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.76% (104.77 USD)
エクイティによる:
1.93% (22.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 35
USDJPY 11
GBPUSD 10
EURUSD 7
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 299
USDJPY -10
GBPUSD 0
EURUSD -17
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -84
GBPUSD -5
EURUSD -90
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +160.00 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +94.63 USD
最大連続損失: -104.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NgelPartners-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
538 より多く...
米ドル、ユーロ、日本円、英国ポンド、豪ドルの5通貨ペアの速報ニュースを配信するブレイクアウト戦略。成功率は80％以上です。同時に、ゴールドブレークスルー戦略が付属しており、混合戦略を実現し、アカウントの安定した成長を保証します。免責事項: このアカウントはクロスプラットフォームのコピーには適していません。この情報をコピーしないようご注意ください。注文に従うには、QQ342036438 までご連絡いただき、次のことを明記してください: MQL5 によって認識される
レビューなし
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 07:11
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PASSIVE WIN2025
999 USD/月
35%
0
0
USD
1.5K
USD
7
100%
79
69%
0%
2.66
5.05
USD
8%
1:200
コピー

