- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
55 (69.62%)
Verlusttrades:
24 (30.38%)
Bester Trade:
160.00 USD
Schlechtester Trade:
-63.82 USD
Bruttoprofit:
638.73 USD (27 845 pips)
Bruttoverlust:
-239.82 USD (13 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (94.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
160.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
37.79%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
3.81
Long-Positionen:
40 (50.63%)
Short-Positionen:
39 (49.37%)
Profit-Faktor:
2.66
Mathematische Gewinnerwartung:
5.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-104.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
39.11%
Jahresprognose:
474.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.53 USD
Maximaler:
104.77 USD (7.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.76% (104.77 USD)
Kapital:
1.93% (22.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|299
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-17
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-90
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +160.00 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. At the same time, the gold breakthrough strategy is attached to realize the mixed strategy and ensure the stable growth of the account. Disclaimer: This account is not suitable for cross-platform copying. Please be careful not to copy this information. To follow orders, please contact me at QQ342036438 and indicate: Seen by MQL5
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
