Signale / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
55 (69.62%)
Verlusttrades:
24 (30.38%)
Bester Trade:
160.00 USD
Schlechtester Trade:
-63.82 USD
Bruttoprofit:
638.73 USD (27 845 pips)
Bruttoverlust:
-239.82 USD (13 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (94.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
160.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
37.79%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
3.81
Long-Positionen:
40 (50.63%)
Short-Positionen:
39 (49.37%)
Profit-Faktor:
2.66
Mathematische Gewinnerwartung:
5.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-104.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.77 USD (3)
Wachstum pro Monat :
39.11%
Jahresprognose:
474.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.53 USD
Maximaler:
104.77 USD (7.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.76% (104.77 USD)
Kapital:
1.93% (22.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 35
USDJPY 11
GBPUSD 10
EURUSD 7
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 299
USDJPY -10
GBPUSD 0
EURUSD -17
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -84
GBPUSD -5
EURUSD -90
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +160.00 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NgelPartners-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
noch 538 ...
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. At the same time, the gold breakthrough strategy is attached to realize the mixed strategy and ensure the stable growth of the account. Disclaimer: This account is not suitable for cross-platform copying. Please be careful not to copy this information. To follow orders, please contact me at QQ342036438 and indicate: Seen by MQL5
Keine Bewertungen
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 07:11
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
