- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
34.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
61.68 USD (231 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (61.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
8.97
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
30.84 USD
Profitto medio:
30.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|34
|AUDCAD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|126
|AUDCAD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +61.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 11
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. The strategy is perfect, as long as the platform does not slip or get stuck. You will definitely achieve steady profits.
