Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
55 (68.75%)
Убыточных трейдов:
25 (31.25%)
Лучший трейд:
160.00 USD
Худший трейд:
-63.82 USD
Общая прибыль:
638.73 USD (27 845 pips)
Общий убыток:
-244.97 USD (13 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (94.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
37.79%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
3.76
Длинных трейдов:
40 (50.00%)
Коротких трейдов:
40 (50.00%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
11.61 USD
Средний убыток:
-9.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-104.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.77 USD (3)
Прирост в месяц:
38.65%
Годовой прогноз:
468.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.53 USD
Максимальная:
104.77 USD (7.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.76% (104.77 USD)
По эквити:
1.93% (22.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 11
GBPUSD 10
EURUSD 7
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 294
USDJPY -10
GBPUSD 0
EURUSD -17
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
USDJPY -84
GBPUSD -5
EURUSD -90
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.00 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +94.63 USD
Макс. убыток в серии: -104.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NgelPartners-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
Стратегия прорыва последних новостей по пяти валютным парам: доллар США, евро, японская иена, британский фунт и австралийский доллар. Вероятность успеха составляет более 80%. В то же время стратегия прорыва золота применяется для реализации смешанной стратегии и обеспечения стабильного роста счета. Отказ от ответственности: эта учетная запись не подходит для кроссплатформенного копирования. Пожалуйста, будьте осторожны и не копируйте эту информацию. Чтобы следить за ордерами, свяжитесь со мной по телефону QQ342036438 и укажите: Просмотрен MQL5.
Нет отзывов
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 04:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 08:11
Share of trading days is too low
2025.11.13 07:11
Share of trading days is too low
2025.11.11 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PASSIVE WIN2025
999 USD в месяц
35%
0
0
USD
1.5K
USD
7
100%
80
68%
0%
2.60
4.92
USD
8%
1:200
Копировать

