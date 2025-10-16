- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
55 (68.75%)
Убыточных трейдов:
25 (31.25%)
Лучший трейд:
160.00 USD
Худший трейд:
-63.82 USD
Общая прибыль:
638.73 USD (27 845 pips)
Общий убыток:
-244.97 USD (13 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (94.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
37.79%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
3.76
Длинных трейдов:
40 (50.00%)
Коротких трейдов:
40 (50.00%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
11.61 USD
Средний убыток:
-9.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-104.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.77 USD (3)
Прирост в месяц:
38.65%
Годовой прогноз:
468.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.53 USD
Максимальная:
104.77 USD (7.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.76% (104.77 USD)
По эквити:
1.93% (22.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|294
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-17
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-90
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.00 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +94.63 USD
Макс. убыток в серии: -104.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
еще 538...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Стратегия прорыва последних новостей по пяти валютным парам: доллар США, евро, японская иена, британский фунт и австралийский доллар. Вероятность успеха составляет более 80%. В то же время стратегия прорыва золота применяется для реализации смешанной стратегии и обеспечения стабильного роста счета. Отказ от ответственности: эта учетная запись не подходит для кроссплатформенного копирования. Пожалуйста, будьте осторожны и не копируйте эту информацию. Чтобы следить за ордерами, свяжитесь со мной по телефону QQ342036438 и укажите: Просмотрен MQL5.
Нет отзывов
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
7
100%
80
68%
0%
2.60
4.92
USD
USD
8%
1:200