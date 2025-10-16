Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Стратегия прорыва последних новостей по пяти валютным парам: доллар США, евро, японская иена, британский фунт и австралийский доллар. Вероятность успеха составляет более 80%. В то же время стратегия прорыва золота применяется для реализации смешанной стратегии и обеспечения стабильного роста счета. Отказ от ответственности: эта учетная запись не подходит для кроссплатформенного копирования. Пожалуйста, будьте осторожны и не копируйте эту информацию. Чтобы следить за ордерами, свяжитесь со мной по телефону QQ342036438 и укажите: Просмотрен MQL5.