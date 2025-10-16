SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
58 (68.23%)
Transacciones Irrentables:
27 (31.76%)
Mejor transacción:
160.00 USD
Peor transacción:
-63.82 USD
Beneficio Bruto:
652.52 USD (28 300 pips)
Pérdidas Brutas:
-321.57 USD (16 257 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (94.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
160.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
0.04%
Carga máxima del depósito:
37.79%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
3.16
Transacciones Largas:
40 (47.06%)
Transacciones Cortas:
45 (52.94%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
3.89 USD
Beneficio medio:
11.25 USD
Pérdidas medias:
-11.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-104.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
31.36%
Pronóstico anual:
380.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
45.53 USD
Máxima:
104.77 USD (7.76%)
Reducción relativa:
De balance:
7.76% (104.77 USD)
De fondos:
1.93% (22.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 38
USDJPY 11
GBPUSD 11
EURUSD 9
GBPCAD 7
AUDUSD 5
EURGBP 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 256
USDJPY -10
GBPUSD 3
EURUSD -46
GBPCAD 48
AUDUSD 56
EURGBP 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
USDJPY -84
GBPUSD 4
EURUSD -181
GBPCAD 295
AUDUSD 230
EURGBP 93
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +160.00 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +94.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Una estrategia de ruptura para noticias de última hora sobre cinco pares de divisas: el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el dólar australiano. La tasa de éxito es superior al 80%. Al mismo tiempo, se adjunta la estrategia de avance del oro para realizar la estrategia mixta y garantizar el crecimiento estable de la cuenta. Descargo de responsabilidad: esta cuenta no es adecuada para realizar copias entre plataformas. Tenga cuidado de no copiar esta información. Para seguir pedidos, por favor contácteme al QQ342036438 e indique: Visto por MQL5
2026.01.07 06:02 2026.01.07 06:02:08  

本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.

