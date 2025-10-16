- Incremento
Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
58 (68.23%)
Transacciones Irrentables:
27 (31.76%)
Mejor transacción:
160.00 USD
Peor transacción:
-63.82 USD
Beneficio Bruto:
652.52 USD (28 300 pips)
Pérdidas Brutas:
-321.57 USD (16 257 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (94.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
160.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
0.04%
Carga máxima del depósito:
37.79%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
3.16
Transacciones Largas:
40 (47.06%)
Transacciones Cortas:
45 (52.94%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
3.89 USD
Beneficio medio:
11.25 USD
Pérdidas medias:
-11.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-104.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
31.36%
Pronóstico anual:
380.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
45.53 USD
Máxima:
104.77 USD (7.76%)
Reducción relativa:
De balance:
7.76% (104.77 USD)
De fondos:
1.93% (22.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|9
|GBPCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|256
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|-46
|GBPCAD
|48
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|24
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|-84
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-181
|GBPCAD
|295
|AUDUSD
|230
|EURGBP
|93
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +160.00 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +94.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
otros 538...
Una estrategia de ruptura para noticias de última hora sobre cinco pares de divisas: el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el dólar australiano. La tasa de éxito es superior al 80%. Al mismo tiempo, se adjunta la estrategia de avance del oro para realizar la estrategia mixta y garantizar el crecimiento estable de la cuenta. Descargo de responsabilidad: esta cuenta no es adecuada para realizar copias entre plataformas. Tenga cuidado de no copiar esta información. Para seguir pedidos, por favor contácteme al QQ342036438 e indique: Visto por MQL5
No hay comentarios
本帐户不适合跨平台跟单。请注意滑点风险。This account is not suitable for cross-platform copying. Please be aware of the risk of slippage.
