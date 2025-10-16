SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PASSIVE WIN2025
Zheng Zhang

PASSIVE WIN2025

Zheng Zhang
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
34.02 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
61.68 USD (231 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
2 (61.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.68 USD (2)
Ratio de Sharpe:
8.97
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
16 secondes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
2 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
30.84 USD
Bénéfice moyen:
30.84 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
3.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 1
AUDCAD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 34
AUDCAD 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 126
AUDCAD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.02 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +61.68 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real24
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 11
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
100 plus...
A breakout strategy for breaking news on five currency pairs: the US dollar, the euro, the Japanese yen, the British pound, and the Australian dollar. The success rate is over 80%. The strategy is perfect, as long as the platform does not slip or get stuck. You will definitely achieve steady profits.
Aucun avis
2025.10.16 07:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
