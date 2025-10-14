SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Live Trading Price Investing
Artur Preis

Live Trading Price Investing

Artur Preis
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
TriveFinancial-Live-3
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
43 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.44%)
En iyi işlem:
1.45 EUR
En kötü işlem:
-2.08 EUR
Brüt kâr:
28.58 EUR (2 841 pips)
Brüt zarar:
-3.03 EUR (302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (17.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.11 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
12.28
Alış işlemleri:
35 (77.78%)
Satış işlemleri:
10 (22.22%)
Kâr faktörü:
9.43
Beklenen getiri:
0.57 EUR
Ortalama kâr:
0.66 EUR
Ortalama zarar:
-1.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.08 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2.08 EUR (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DAX40 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DAX40 29
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DAX40 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.45 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.08 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TriveFinancial-Live-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
