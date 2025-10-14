- Büyüme
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
43 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.44%)
En iyi işlem:
1.45 EUR
En kötü işlem:
-2.08 EUR
Brüt kâr:
28.58 EUR (2 841 pips)
Brüt zarar:
-3.03 EUR (302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (17.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
17.11 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
12.28
Alış işlemleri:
35 (77.78%)
Satış işlemleri:
10 (22.22%)
Kâr faktörü:
9.43
Beklenen getiri:
0.57 EUR
Ortalama kâr:
0.66 EUR
Ortalama zarar:
-1.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.08 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2.08 EUR (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DAX40
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DAX40
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DAX40
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
En iyi işlem: +1.45 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.08 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TriveFinancial-Live-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
