SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Live Trading Price Investing
Artur Preis

Live Trading Price Investing

Artur Preis
0 reviews
14 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2025 -32%
TriveEurope-MT4Live3
1:10
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 058
Profit Trades:
817 (77.22%)
Loss Trades:
241 (22.78%)
Best trade:
55.89 EUR
Worst trade:
-205.35 EUR
Gross Profit:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Gross Loss:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Maximum consecutive wins:
114 (62.67 EUR)
Maximal consecutive profit:
122.20 EUR (26)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading activity:
44.35%
Max deposit load:
99.77%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
-0.69
Long Trades:
573 (54.16%)
Short Trades:
485 (45.84%)
Profit Factor:
0.86
Expected Payoff:
-0.30 EUR
Average Profit:
2.29 EUR
Average Loss:
-9.08 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-98.11 EUR)
Maximal consecutive loss:
-234.96 EUR (5)
Monthly growth:
-17.89%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
344.28 EUR
Maximal:
457.82 EUR (41.68%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.68% (457.82 EUR)
By Equity:
21.31% (186.04 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
DAX40 1057
GOLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
DAX40 -362
GOLD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
DAX40 10K
GOLD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +55.89 EUR
Worst trade: -205 EUR
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +62.67 EUR
Maximal consecutive loss: -98.11 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TriveEurope-MT4Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
No reviews
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 16:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Live Trading Price Investing
99 USD per month
-32%
0
0
USD
669
EUR
14
0%
1 058
77%
44%
0.85
-0.30
EUR
42%
1:10
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.