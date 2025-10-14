- Growth
- Drawdown
Trades:
1 058
Profit Trades:
817 (77.22%)
Loss Trades:
241 (22.78%)
Best trade:
55.89 EUR
Worst trade:
-205.35 EUR
Gross Profit:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Gross Loss:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Maximum consecutive wins:
114 (62.67 EUR)
Maximal consecutive profit:
122.20 EUR (26)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading activity:
44.35%
Max deposit load:
99.77%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
-0.69
Long Trades:
573 (54.16%)
Short Trades:
485 (45.84%)
Profit Factor:
0.86
Expected Payoff:
-0.30 EUR
Average Profit:
2.29 EUR
Average Loss:
-9.08 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-98.11 EUR)
Maximal consecutive loss:
-234.96 EUR (5)
Monthly growth:
-17.89%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
344.28 EUR
Maximal:
457.82 EUR (41.68%)
Relative drawdown:
By Balance:
41.68% (457.82 EUR)
By Equity:
21.31% (186.04 EUR)
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TriveEurope-MT4Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
