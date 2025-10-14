- 자본
트레이드:
1 058
이익 거래:
817 (77.22%)
손실 거래:
241 (22.78%)
최고의 거래:
55.89 EUR
최악의 거래:
-205.35 EUR
총 수익:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
총 손실:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
연속 최대 이익:
114 (62.67 EUR)
연속 최대 이익:
122.20 EUR (26)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
44.35%
최대 입금량:
99.77%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.69
롱(주식매수):
573 (54.16%)
숏(주식차입매도):
485 (45.84%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.30 EUR
평균 이익:
2.29 EUR
평균 손실:
-9.08 EUR
연속 최대 손실:
8 (-98.11 EUR)
연속 최대 손실:
-234.96 EUR (5)
월별 성장률:
-17.89%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
344.28 EUR
최대한의:
457.82 EUR (41.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.68% (457.82 EUR)
자본금별:
21.31% (186.04 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +55.89 EUR
최악의 거래: -205 EUR
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +62.67 EUR
연속 최대 손실: -98.11 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TriveEurope-MT4Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
