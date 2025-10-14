- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
43 (95.55%)
Loss Trade:
2 (4.44%)
Best Trade:
1.45 EUR
Worst Trade:
-2.08 EUR
Profitto lordo:
28.58 EUR (2 841 pips)
Perdita lorda:
-3.03 EUR (302 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (17.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.11 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
12.28
Long Trade:
35 (77.78%)
Short Trade:
10 (22.22%)
Fattore di profitto:
9.43
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
0.66 EUR
Perdita media:
-1.52 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.08 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.08 EUR (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DAX40
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DAX40
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DAX40
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.45 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.08 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TriveFinancial-Live-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
