SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Live Trading Price Investing
Artur Preis

Live Trading Price Investing

Artur Preis
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
TriveFinancial-Live-3
1:10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
43 (95.55%)
Loss Trade:
2 (4.44%)
Best Trade:
1.45 EUR
Worst Trade:
-2.08 EUR
Profitto lordo:
28.58 EUR (2 841 pips)
Perdita lorda:
-3.03 EUR (302 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (17.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
17.11 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
12.28
Long Trade:
35 (77.78%)
Short Trade:
10 (22.22%)
Fattore di profitto:
9.43
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
0.66 EUR
Perdita media:
-1.52 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.08 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.08 EUR (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DAX40 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DAX40 29
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DAX40 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.45 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.08 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TriveFinancial-Live-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
Non ci sono recensioni
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati