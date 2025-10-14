- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 058
Transacciones Rentables:
817 (77.22%)
Transacciones Irrentables:
241 (22.78%)
Mejor transacción:
55.89 EUR
Peor transacción:
-205.35 EUR
Beneficio Bruto:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
114 (62.67 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
122.20 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
44.35%
Carga máxima del depósito:
99.77%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
573 (54.16%)
Transacciones Cortas:
485 (45.84%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.30 EUR
Beneficio medio:
2.29 EUR
Pérdidas medias:
-9.08 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-98.11 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.96 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-17.89%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
344.28 EUR
Máxima:
457.82 EUR (41.68%)
Reducción relativa:
De balance:
41.68% (457.82 EUR)
De fondos:
21.31% (186.04 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +55.89 EUR
Peor transacción: -205 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +62.67 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -98.11 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TriveEurope-MT4Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
99 USD al mes
-32%
0
0
USD
USD
669
EUR
EUR
14
0%
1 058
77%
44%
0.85
-0.30
EUR
EUR
42%
1:10