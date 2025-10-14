SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Live Trading Price Investing
Artur Preis

Live Trading Price Investing

Artur Preis
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 -32%
TriveEurope-MT4Live3
1:10
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 058
Transacciones Rentables:
817 (77.22%)
Transacciones Irrentables:
241 (22.78%)
Mejor transacción:
55.89 EUR
Peor transacción:
-205.35 EUR
Beneficio Bruto:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
114 (62.67 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
122.20 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
44.35%
Carga máxima del depósito:
99.77%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
573 (54.16%)
Transacciones Cortas:
485 (45.84%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.30 EUR
Beneficio medio:
2.29 EUR
Pérdidas medias:
-9.08 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-98.11 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.96 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-17.89%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
344.28 EUR
Máxima:
457.82 EUR (41.68%)
Reducción relativa:
De balance:
41.68% (457.82 EUR)
De fondos:
21.31% (186.04 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
DAX40 1057
GOLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
DAX40 -362
GOLD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
DAX40 10K
GOLD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.89 EUR
Peor transacción: -205 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +62.67 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -98.11 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TriveEurope-MT4Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
No hay comentarios
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 16:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Live Trading Price Investing
99 USD al mes
-32%
0
0
USD
669
EUR
14
0%
1 058
77%
44%
0.85
-0.30
EUR
42%
1:10
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.