- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 058
Gewinntrades:
817 (77.22%)
Verlusttrades:
241 (22.78%)
Bester Trade:
55.89 EUR
Schlechtester Trade:
-205.35 EUR
Bruttoprofit:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Bruttoverlust:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
114 (62.67 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
122.20 EUR (26)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
44.35%
Max deposit load:
99.77%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
573 (54.16%)
Short-Positionen:
485 (45.84%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.29 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.08 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-98.11 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-234.96 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-17.89%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
344.28 EUR
Maximaler:
457.82 EUR (41.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.68% (457.82 EUR)
Kapital:
21.31% (186.04 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +55.89 EUR
Schlechtester Trade: -205 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.67 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -98.11 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TriveEurope-MT4Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
-32%
0
0
USD
USD
669
EUR
EUR
14
0%
1 058
77%
44%
0.85
-0.30
EUR
EUR
42%
1:10