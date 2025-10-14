SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Live Trading Price Investing
Artur Preis

Live Trading Price Investing

Artur Preis
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 -32%
TriveEurope-MT4Live3
1:10
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 058
Negociações com lucro:
817 (77.22%)
Negociações com perda:
241 (22.78%)
Melhor negociação:
55.89 EUR
Pior negociação:
-205.35 EUR
Lucro bruto:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Perda bruta:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
114 (62.67 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
122.20 EUR (26)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
44.35%
Depósito máximo carregado:
99.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
573 (54.16%)
Negociações curtas:
485 (45.84%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.30 EUR
Lucro médio:
2.29 EUR
Perda média:
-9.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-98.11 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-234.96 EUR (5)
Crescimento mensal:
-17.89%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
344.28 EUR
Máximo:
457.82 EUR (41.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.68% (457.82 EUR)
Pelo Capital Líquido:
21.31% (186.04 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DAX40 1057
GOLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DAX40 -362
GOLD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DAX40 10K
GOLD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.89 EUR
Pior negociação: -205 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +62.67 EUR
Máxima perda consecutiva: -98.11 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TriveEurope-MT4Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
Sem comentários
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 16:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Live Trading Price Investing
99 USD por mês
-32%
0
0
USD
669
EUR
14
0%
1 058
77%
44%
0.85
-0.30
EUR
42%
1:10
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.