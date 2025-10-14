- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 058
Negociações com lucro:
817 (77.22%)
Negociações com perda:
241 (22.78%)
Melhor negociação:
55.89 EUR
Pior negociação:
-205.35 EUR
Lucro bruto:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Perda bruta:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
114 (62.67 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
122.20 EUR (26)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
44.35%
Depósito máximo carregado:
99.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
573 (54.16%)
Negociações curtas:
485 (45.84%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.30 EUR
Lucro médio:
2.29 EUR
Perda média:
-9.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-98.11 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-234.96 EUR (5)
Crescimento mensal:
-17.89%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
344.28 EUR
Máximo:
457.82 EUR (41.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.68% (457.82 EUR)
Pelo Capital Líquido:
21.31% (186.04 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TriveEurope-MT4Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
Sem comentários
