交易:
1 058
盈利交易:
817 (77.22%)
亏损交易:
241 (22.78%)
最好交易:
55.89 EUR
最差交易:
-205.35 EUR
毛利:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
毛利亏损:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
最大连续赢利:
114 (62.67 EUR)
最大连续盈利:
122.20 EUR (26)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
44.35%
最大入金加载:
99.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.69
长期交易:
573 (54.16%)
短期交易:
485 (45.84%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.30 EUR
平均利润:
2.29 EUR
平均损失:
-9.08 EUR
最大连续失误:
8 (-98.11 EUR)
最大连续亏损:
-234.96 EUR (5)
每月增长:
-17.89%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
344.28 EUR
最大值:
457.82 EUR (41.68%)
相对跌幅:
结余:
41.68% (457.82 EUR)
净值:
21.31% (186.04 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +55.89 EUR
最差交易: -205 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +62.67 EUR
最大连续亏损: -98.11 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TriveEurope-MT4Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
