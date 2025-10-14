- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 058
利益トレード:
817 (77.22%)
損失トレード:
241 (22.78%)
ベストトレード:
55.89 EUR
最悪のトレード:
-205.35 EUR
総利益:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
総損失:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
最大連続の勝ち:
114 (62.67 EUR)
最大連続利益:
122.20 EUR (26)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
44.35%
最大入金額:
99.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
573 (54.16%)
短いトレード:
485 (45.84%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.30 EUR
平均利益:
2.29 EUR
平均損失:
-9.08 EUR
最大連続の負け:
8 (-98.11 EUR)
最大連続損失:
-234.96 EUR (5)
月間成長:
-17.89%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
344.28 EUR
最大の:
457.82 EUR (41.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.68% (457.82 EUR)
エクイティによる:
21.31% (186.04 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.89 EUR
最悪のトレード: -205 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +62.67 EUR
最大連続損失: -98.11 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TriveEurope-MT4Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-32%
0
0
USD
USD
669
EUR
EUR
14
0%
1 058
77%
44%
0.85
-0.30
EUR
EUR
42%
1:10