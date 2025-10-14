СигналыРазделы
Live Trading Price Investing

Artur Preis
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -32%
TriveEurope-MT4Live3
1:10
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 058
Прибыльных трейдов:
817 (77.22%)
Убыточных трейдов:
241 (22.78%)
Лучший трейд:
55.89 EUR
Худший трейд:
-205.35 EUR
Общая прибыль:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Общий убыток:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (62.67 EUR)
Макс. прибыль в серии:
122.20 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
44.35%
Макс. загрузка депозита:
99.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
573 (54.16%)
Коротких трейдов:
485 (45.84%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.30 EUR
Средняя прибыль:
2.29 EUR
Средний убыток:
-9.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-98.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-234.96 EUR (5)
Прирост в месяц:
-17.89%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
344.28 EUR
Максимальная:
457.82 EUR (41.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.68% (457.82 EUR)
По эквити:
21.31% (186.04 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DAX40 1057
GOLD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DAX40 -362
GOLD 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DAX40 10K
GOLD 21
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.89 EUR
Худший трейд: -205 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +62.67 EUR
Макс. убыток в серии: -98.11 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TriveEurope-MT4Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
Нет отзывов
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 16:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
