Всего трейдов:
1 058
Прибыльных трейдов:
817 (77.22%)
Убыточных трейдов:
241 (22.78%)
Лучший трейд:
55.89 EUR
Худший трейд:
-205.35 EUR
Общая прибыль:
1 873.05 EUR (108 294 pips)
Общий убыток:
-2 188.66 EUR (98 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (62.67 EUR)
Макс. прибыль в серии:
122.20 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
44.35%
Макс. загрузка депозита:
99.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
573 (54.16%)
Коротких трейдов:
485 (45.84%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.30 EUR
Средняя прибыль:
2.29 EUR
Средний убыток:
-9.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-98.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-234.96 EUR (5)
Прирост в месяц:
-17.89%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
344.28 EUR
Максимальная:
457.82 EUR (41.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.68% (457.82 EUR)
По эквити:
21.31% (186.04 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DAX40
|1057
|GOLD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DAX40
|-362
|GOLD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DAX40
|10K
|GOLD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TriveEurope-MT4Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Live-Trading-Account, all managed by myself with strategies based on my experience with Algo-Trading.
