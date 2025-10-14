SinyallerBölümler
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
421 (95.03%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (4.97%)
En iyi işlem:
9.39 USD
En kötü işlem:
-8.91 USD
Brüt kâr:
516.94 USD (73 585 pips)
Brüt zarar:
-61.71 USD (7 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
176 (169.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.76 USD (176)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
51.09
Alış işlemleri:
209 (47.18%)
Satış işlemleri:
234 (52.82%)
Kâr faktörü:
8.38
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-2.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.91 USD (1)
Aylık büyüme:
91.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
8.91 USD (1.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.13% (8.92 USD)
Varlığa göre:
23.72% (226.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 70
EURCAD 50
EURJPY 42
GBPAUD 26
AUDCAD 22
AUDJPY 21
GBPCAD 20
GBPUSD 16
USDJPY 16
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDNZD 15
AUDUSD 14
EURGBP 14
NZDCAD 13
USDCHF 12
EURAUD 11
EURUSD 11
NZDJPY 9
CHFJPY 9
GBPCHF 7
EURNZD 7
GBPJPY 4
EURCHF 2
NZDUSD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 40
EURCAD 32
EURJPY 42
GBPAUD 48
AUDCAD 14
AUDJPY 26
GBPCAD 19
GBPUSD 18
USDJPY 35
NZDCHF 17
CADCHF 15
AUDNZD 6
AUDUSD 11
EURGBP 16
NZDCAD 7
USDCHF 16
EURAUD 19
EURUSD 19
NZDJPY 9
CHFJPY 15
GBPCHF 8
EURNZD 14
GBPJPY 3
EURCHF 4
NZDUSD 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 7.7K
EURCAD 4.8K
EURJPY 6.9K
GBPAUD 7.6K
AUDCAD 2.1K
AUDJPY 4.1K
GBPCAD 2.9K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.3K
AUDNZD 1.5K
AUDUSD 1.1K
EURGBP 1.3K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
EURAUD 2.9K
EURUSD 1.9K
NZDJPY 1.5K
CHFJPY 2.4K
GBPCHF 740
EURNZD 2.5K
GBPJPY 844
EURCHF 304
NZDUSD 167
CADJPY 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.39 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 176
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +169.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
RoboForex-ECN
1.24 × 16957
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1343
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
74 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BG4
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
955
USD
3
100%
443
95%
100%
8.37
1.03
USD
24%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.