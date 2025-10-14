- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
421 (95.03%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (4.97%)
En iyi işlem:
9.39 USD
En kötü işlem:
-8.91 USD
Brüt kâr:
516.94 USD (73 585 pips)
Brüt zarar:
-61.71 USD (7 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
176 (169.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.76 USD (176)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
51.09
Alış işlemleri:
209 (47.18%)
Satış işlemleri:
234 (52.82%)
Kâr faktörü:
8.38
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-2.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.91 USD (1)
Aylık büyüme:
91.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
8.91 USD (1.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.13% (8.92 USD)
Varlığa göre:
23.72% (226.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|70
|EURCAD
|50
|EURJPY
|42
|GBPAUD
|26
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|21
|GBPCAD
|20
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|16
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|15
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|13
|USDCHF
|12
|EURAUD
|11
|EURUSD
|11
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPCHF
|7
|EURNZD
|7
|GBPJPY
|4
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|40
|EURCAD
|32
|EURJPY
|42
|GBPAUD
|48
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|26
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|35
|NZDCHF
|17
|CADCHF
|15
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|16
|EURAUD
|19
|EURUSD
|19
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|15
|GBPCHF
|8
|EURNZD
|14
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|7.7K
|EURCAD
|4.8K
|EURJPY
|6.9K
|GBPAUD
|7.6K
|AUDCAD
|2.1K
|AUDJPY
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|5.4K
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.3K
|AUDNZD
|1.5K
|AUDUSD
|1.1K
|EURGBP
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|EURAUD
|2.9K
|EURUSD
|1.9K
|NZDJPY
|1.5K
|CHFJPY
|2.4K
|GBPCHF
|740
|EURNZD
|2.5K
|GBPJPY
|844
|EURCHF
|304
|NZDUSD
|167
|CADJPY
|209
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.39 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 176
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +169.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 31
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16957
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.45 × 33
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.63 × 169
|
GoMarkets-Live
|1.63 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 1343
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
USD
955
USD
USD
3
100%
443
95%
100%
8.37
1.03
USD
USD
24%
1:300