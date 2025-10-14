Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.23 × 40 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ICMarkets-MT5 0.45 × 22 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 Exness-MT5Real8 0.92 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 Exness-MT5Real7 1.00 × 31 RoboForex-ECN 1.24 × 16957 ICMarketsEU-MT5-2 1.36 × 147 StriforLLC-Live 1.40 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 1.45 × 33 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.63 × 169 GoMarkets-Live 1.63 × 73 ICMarketsSC-MT5-2 1.64 × 1343 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 74 daha fazla...