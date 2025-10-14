信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
可靠性
14
0 / 0 USD
增长自 2025 268%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 551
盈利交易:
1 456 (93.87%)
亏损交易:
95 (6.13%)
最好交易:
16.32 USD
最差交易:
-41.38 USD
毛利:
1 854.29 USD (266 371 pips)
毛利亏损:
-513.55 USD (63 370 pips)
最大连续赢利:
176 (169.76 USD)
最大连续盈利:
169.76 USD (176)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
94.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
126
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.95
长期交易:
749 (48.29%)
短期交易:
802 (51.71%)
利润因子:
3.61
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-5.41 USD
最大连续失误:
4 (-89.63 USD)
最大连续亏损:
-89.63 USD (4)
每月增长:
25.21%
年度预测:
305.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
89.66 USD (5.95%)
相对跌幅:
结余:
6.90% (72.87 USD)
净值:
69.60% (683.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 189
EURCAD 144
GBPAUD 108
AUDNZD 102
EURJPY 89
GBPCAD 80
AUDCAD 77
USDCHF 77
AUDJPY 60
EURAUD 57
NZDJPY 57
NZDCHF 56
GBPUSD 50
AUDUSD 47
NZDCAD 47
USDJPY 41
EURUSD 35
CHFJPY 35
AUDCHF 30
CADCHF 29
EURGBP 27
EURNZD 23
NZDUSD 22
GBPCHF 17
GBPJPY 17
USDCAD 16
CADJPY 15
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 120
EURCAD 92
GBPAUD 105
AUDNZD 39
EURJPY 87
GBPCAD 69
AUDCAD 42
USDCHF 72
AUDJPY 86
EURAUD 99
NZDJPY 45
NZDCHF 63
GBPUSD 64
AUDUSD 34
NZDCAD 34
USDJPY -34
EURUSD 58
CHFJPY 63
AUDCHF 0
CADCHF 25
EURGBP 32
EURNZD 30
NZDUSD 22
GBPCHF 29
GBPJPY 29
USDCAD 10
CADJPY 17
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 23K
EURCAD 14K
GBPAUD 17K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 14K
GBPCAD 10K
AUDCAD 6.6K
USDCHF 6.3K
AUDJPY 14K
EURAUD 16K
NZDJPY 8.3K
NZDCHF 5.3K
GBPUSD 6.7K
AUDUSD 4K
NZDCAD 5K
USDJPY -1.7K
EURUSD 6.2K
CHFJPY 11K
AUDCHF 46
CADCHF 2.4K
EURGBP 2.5K
EURNZD 6.2K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 2.4K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
CADJPY 3.2K
EURCHF 569
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.32 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 176
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +169.76 USD
最大连续亏损: -89.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
109 更多...
