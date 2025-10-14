SignauxSections
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 91%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
443
Bénéfice trades:
421 (95.03%)
Perte trades:
22 (4.97%)
Meilleure transaction:
9.39 USD
Pire transaction:
-8.91 USD
Bénéfice brut:
516.94 USD (73 585 pips)
Perte brute:
-61.71 USD (7 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
176 (169.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
169.76 USD (176)
Ratio de Sharpe:
0.74
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.03%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
51.09
Longs trades:
209 (47.18%)
Courts trades:
234 (52.82%)
Facteur de profit:
8.38
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
1.23 USD
Perte moyenne:
-2.80 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.91 USD (1)
Croissance mensuelle:
91.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
8.91 USD (1.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.13% (8.92 USD)
Par fonds propres:
23.72% (226.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 70
EURCAD 50
EURJPY 42
GBPAUD 26
AUDCAD 22
AUDJPY 21
GBPCAD 20
GBPUSD 16
USDJPY 16
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDNZD 15
AUDUSD 14
EURGBP 14
NZDCAD 13
USDCHF 12
EURAUD 11
EURUSD 11
NZDJPY 9
CHFJPY 9
GBPCHF 7
EURNZD 7
GBPJPY 4
EURCHF 2
NZDUSD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 40
EURCAD 32
EURJPY 42
GBPAUD 48
AUDCAD 14
AUDJPY 26
GBPCAD 19
GBPUSD 18
USDJPY 35
NZDCHF 17
CADCHF 15
AUDNZD 6
AUDUSD 11
EURGBP 16
NZDCAD 7
USDCHF 16
EURAUD 19
EURUSD 19
NZDJPY 9
CHFJPY 15
GBPCHF 8
EURNZD 14
GBPJPY 3
EURCHF 4
NZDUSD 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 7.7K
EURCAD 4.8K
EURJPY 6.9K
GBPAUD 7.6K
AUDCAD 2.1K
AUDJPY 4.1K
GBPCAD 2.9K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.3K
AUDNZD 1.5K
AUDUSD 1.1K
EURGBP 1.3K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
EURAUD 2.9K
EURUSD 1.9K
NZDJPY 1.5K
CHFJPY 2.4K
GBPCHF 740
EURNZD 2.5K
GBPJPY 844
EURCHF 304
NZDUSD 167
CADJPY 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.39 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 176
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +169.76 USD
Perte consécutive maximale: -1.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
RoboForex-ECN
1.24 × 16957
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1342
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
74 plus...
Aucun avis
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BG4
30 USD par mois
91%
0
0
USD
955
USD
3
100%
443
95%
100%
8.37
1.03
USD
24%
1:300
Copier

