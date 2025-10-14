SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 256%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 558
Transacciones Rentables:
1 461 (93.77%)
Transacciones Irrentables:
97 (6.23%)
Mejor transacción:
16.32 USD
Peor transacción:
-47.34 USD
Beneficio Bruto:
1 859.00 USD (266 747 pips)
Pérdidas Brutas:
-576.68 USD (71 979 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
176 (169.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
169.76 USD (176)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
94.48%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
71
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
14.30
Transacciones Largas:
749 (48.07%)
Transacciones Cortas:
809 (51.93%)
Factor de Beneficio:
3.22
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-5.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
17.88%
Pronóstico anual:
216.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
89.66 USD (5.95%)
Reducción relativa:
De balance:
6.90% (72.87 USD)
De fondos:
69.60% (683.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 189
EURCAD 144
GBPAUD 108
AUDNZD 102
EURJPY 89
GBPCAD 80
AUDCAD 78
USDCHF 77
AUDJPY 62
EURAUD 57
NZDJPY 57
NZDCHF 56
GBPUSD 50
NZDCAD 48
AUDUSD 47
USDJPY 41
EURUSD 35
CHFJPY 35
CADCHF 30
AUDCHF 30
EURGBP 28
EURNZD 23
NZDUSD 23
GBPCHF 17
GBPJPY 17
USDCAD 16
CADJPY 15
EURCHF 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 120
EURCAD 92
GBPAUD 105
AUDNZD 39
EURJPY 87
GBPCAD 69
AUDCAD 42
USDCHF 72
AUDJPY 23
EURAUD 99
NZDJPY 45
NZDCHF 63
GBPUSD 64
NZDCAD 34
AUDUSD 34
USDJPY -34
EURUSD 58
CHFJPY 63
CADCHF 26
AUDCHF 0
EURGBP 35
EURNZD 30
NZDUSD 22
GBPCHF 29
GBPJPY 29
USDCAD 10
CADJPY 17
EURCHF 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 23K
EURCAD 14K
GBPAUD 17K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 14K
GBPCAD 10K
AUDCAD 6.6K
USDCHF 6.3K
AUDJPY 5K
EURAUD 16K
NZDJPY 8.3K
NZDCHF 5.3K
GBPUSD 6.7K
NZDCAD 5.1K
AUDUSD 4K
USDJPY -1.7K
EURUSD 6.2K
CHFJPY 11K
CADCHF 2.5K
AUDCHF 46
EURGBP 2.6K
EURNZD 6.2K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 2.4K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
CADJPY 3.2K
EURCHF 569
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.32 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 176
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +169.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
otros 112...
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
