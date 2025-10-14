СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 268%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 551
Прибыльных трейдов:
1 456 (93.87%)
Убыточных трейдов:
95 (6.13%)
Лучший трейд:
16.32 USD
Худший трейд:
-41.38 USD
Общая прибыль:
1 854.29 USD (266 371 pips)
Общий убыток:
-513.55 USD (63 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
176 (169.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.76 USD (176)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
94.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
126
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.95
Длинных трейдов:
749 (48.29%)
Коротких трейдов:
802 (51.71%)
Профит фактор:
3.61
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-5.41 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.63 USD (4)
Прирост в месяц:
25.21%
Годовой прогноз:
305.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
89.66 USD (5.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.90% (72.87 USD)
По эквити:
69.60% (683.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 189
EURCAD 144
GBPAUD 108
AUDNZD 102
EURJPY 89
GBPCAD 80
AUDCAD 77
USDCHF 77
AUDJPY 60
EURAUD 57
NZDJPY 57
NZDCHF 56
GBPUSD 50
AUDUSD 47
NZDCAD 47
USDJPY 41
EURUSD 35
CHFJPY 35
AUDCHF 30
CADCHF 29
EURGBP 27
EURNZD 23
NZDUSD 22
GBPCHF 17
GBPJPY 17
USDCAD 16
CADJPY 15
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 120
EURCAD 92
GBPAUD 105
AUDNZD 39
EURJPY 87
GBPCAD 69
AUDCAD 42
USDCHF 72
AUDJPY 86
EURAUD 99
NZDJPY 45
NZDCHF 63
GBPUSD 64
AUDUSD 34
NZDCAD 34
USDJPY -34
EURUSD 58
CHFJPY 63
AUDCHF 0
CADCHF 25
EURGBP 32
EURNZD 30
NZDUSD 22
GBPCHF 29
GBPJPY 29
USDCAD 10
CADJPY 17
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 23K
EURCAD 14K
GBPAUD 17K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 14K
GBPCAD 10K
AUDCAD 6.6K
USDCHF 6.3K
AUDJPY 14K
EURAUD 16K
NZDJPY 8.3K
NZDCHF 5.3K
GBPUSD 6.7K
AUDUSD 4K
NZDCAD 5K
USDJPY -1.7K
EURUSD 6.2K
CHFJPY 11K
AUDCHF 46
CADCHF 2.4K
EURGBP 2.5K
EURNZD 6.2K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 2.4K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
CADJPY 3.2K
EURCHF 569
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.32 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 176
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +169.76 USD
Макс. убыток в серии: -89.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
еще 109...
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
