Всего трейдов:
1 551
Прибыльных трейдов:
1 456 (93.87%)
Убыточных трейдов:
95 (6.13%)
Лучший трейд:
16.32 USD
Худший трейд:
-41.38 USD
Общая прибыль:
1 854.29 USD (266 371 pips)
Общий убыток:
-513.55 USD (63 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
176 (169.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.76 USD (176)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
94.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
126
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.95
Длинных трейдов:
749 (48.29%)
Коротких трейдов:
802 (51.71%)
Профит фактор:
3.61
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-5.41 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.63 USD (4)
Прирост в месяц:
25.21%
Годовой прогноз:
305.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
89.66 USD (5.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.90% (72.87 USD)
По эквити:
69.60% (683.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|189
|EURCAD
|144
|GBPAUD
|108
|AUDNZD
|102
|EURJPY
|89
|GBPCAD
|80
|AUDCAD
|77
|USDCHF
|77
|AUDJPY
|60
|EURAUD
|57
|NZDJPY
|57
|NZDCHF
|56
|GBPUSD
|50
|AUDUSD
|47
|NZDCAD
|47
|USDJPY
|41
|EURUSD
|35
|CHFJPY
|35
|AUDCHF
|30
|CADCHF
|29
|EURGBP
|27
|EURNZD
|23
|NZDUSD
|22
|GBPCHF
|17
|GBPJPY
|17
|USDCAD
|16
|CADJPY
|15
|EURCHF
|4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|120
|EURCAD
|92
|GBPAUD
|105
|AUDNZD
|39
|EURJPY
|87
|GBPCAD
|69
|AUDCAD
|42
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|86
|EURAUD
|99
|NZDJPY
|45
|NZDCHF
|63
|GBPUSD
|64
|AUDUSD
|34
|NZDCAD
|34
|USDJPY
|-34
|EURUSD
|58
|CHFJPY
|63
|AUDCHF
|0
|CADCHF
|25
|EURGBP
|32
|EURNZD
|30
|NZDUSD
|22
|GBPCHF
|29
|GBPJPY
|29
|USDCAD
|10
|CADJPY
|17
|EURCHF
|7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|23K
|EURCAD
|14K
|GBPAUD
|17K
|AUDNZD
|8.8K
|EURJPY
|14K
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|6.6K
|USDCHF
|6.3K
|AUDJPY
|14K
|EURAUD
|16K
|NZDJPY
|8.3K
|NZDCHF
|5.3K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDUSD
|4K
|NZDCAD
|5K
|USDJPY
|-1.7K
|EURUSD
|6.2K
|CHFJPY
|11K
|AUDCHF
|46
|CADCHF
|2.4K
|EURGBP
|2.5K
|EURNZD
|6.2K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|2.4K
|GBPJPY
|4.9K
|USDCAD
|3.4K
|CADJPY
|3.2K
|EURCHF
|569
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.32 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 176
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +169.76 USD
Макс. убыток в серии: -89.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17296
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
