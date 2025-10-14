- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
443
Profit Trade:
421 (95.03%)
Loss Trade:
22 (4.97%)
Best Trade:
9.39 USD
Worst Trade:
-8.91 USD
Profitto lordo:
516.94 USD (73 585 pips)
Perdita lorda:
-61.71 USD (7 865 pips)
Vincite massime consecutive:
176 (169.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.76 USD (176)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.03%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
51.09
Long Trade:
209 (47.18%)
Short Trade:
234 (52.82%)
Fattore di profitto:
8.38
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-2.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.91 USD (1)
Crescita mensile:
91.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
8.91 USD (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (8.92 USD)
Per equità:
23.72% (226.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|70
|EURCAD
|50
|EURJPY
|42
|GBPAUD
|26
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|21
|GBPCAD
|20
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|16
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|15
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|13
|USDCHF
|12
|EURAUD
|11
|EURUSD
|11
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPCHF
|7
|EURNZD
|7
|GBPJPY
|4
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|40
|EURCAD
|32
|EURJPY
|42
|GBPAUD
|48
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|26
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|35
|NZDCHF
|17
|CADCHF
|15
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|16
|EURAUD
|19
|EURUSD
|19
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|15
|GBPCHF
|8
|EURNZD
|14
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|7.7K
|EURCAD
|4.8K
|EURJPY
|6.9K
|GBPAUD
|7.6K
|AUDCAD
|2.1K
|AUDJPY
|4.1K
|GBPCAD
|2.9K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|5.4K
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.3K
|AUDNZD
|1.5K
|AUDUSD
|1.1K
|EURGBP
|1.3K
|NZDCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.3K
|EURAUD
|2.9K
|EURUSD
|1.9K
|NZDJPY
|1.5K
|CHFJPY
|2.4K
|GBPCHF
|740
|EURNZD
|2.5K
|GBPJPY
|844
|EURCHF
|304
|NZDUSD
|167
|CADJPY
|209
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.39 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 176
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +169.76 USD
Massima perdita consecutiva: -1.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 31
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 16957
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.45 × 33
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.63 × 169
|
GoMarkets-Live
|1.63 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 1342
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
74 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
91%
0
0
USD
USD
955
USD
USD
3
100%
443
95%
100%
8.37
1.03
USD
USD
24%
1:300