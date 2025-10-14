SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 91%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
443
Profit Trade:
421 (95.03%)
Loss Trade:
22 (4.97%)
Best Trade:
9.39 USD
Worst Trade:
-8.91 USD
Profitto lordo:
516.94 USD (73 585 pips)
Perdita lorda:
-61.71 USD (7 865 pips)
Vincite massime consecutive:
176 (169.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.76 USD (176)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.03%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
51.09
Long Trade:
209 (47.18%)
Short Trade:
234 (52.82%)
Fattore di profitto:
8.38
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-2.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.91 USD (1)
Crescita mensile:
91.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
8.91 USD (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (8.92 USD)
Per equità:
23.72% (226.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 70
EURCAD 50
EURJPY 42
GBPAUD 26
AUDCAD 22
AUDJPY 21
GBPCAD 20
GBPUSD 16
USDJPY 16
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDNZD 15
AUDUSD 14
EURGBP 14
NZDCAD 13
USDCHF 12
EURAUD 11
EURUSD 11
NZDJPY 9
CHFJPY 9
GBPCHF 7
EURNZD 7
GBPJPY 4
EURCHF 2
NZDUSD 1
CADJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 40
EURCAD 32
EURJPY 42
GBPAUD 48
AUDCAD 14
AUDJPY 26
GBPCAD 19
GBPUSD 18
USDJPY 35
NZDCHF 17
CADCHF 15
AUDNZD 6
AUDUSD 11
EURGBP 16
NZDCAD 7
USDCHF 16
EURAUD 19
EURUSD 19
NZDJPY 9
CHFJPY 15
GBPCHF 8
EURNZD 14
GBPJPY 3
EURCHF 4
NZDUSD 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 7.7K
EURCAD 4.8K
EURJPY 6.9K
GBPAUD 7.6K
AUDCAD 2.1K
AUDJPY 4.1K
GBPCAD 2.9K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.3K
AUDNZD 1.5K
AUDUSD 1.1K
EURGBP 1.3K
NZDCAD 1.1K
USDCHF 1.3K
EURAUD 2.9K
EURUSD 1.9K
NZDJPY 1.5K
CHFJPY 2.4K
GBPCHF 740
EURNZD 2.5K
GBPJPY 844
EURCHF 304
NZDUSD 167
CADJPY 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.39 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 176
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +169.76 USD
Massima perdita consecutiva: -1.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
RoboForex-ECN
1.24 × 16957
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1342
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
Non ci sono recensioni
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG4
30USD al mese
91%
0
0
USD
955
USD
3
100%
443
95%
100%
8.37
1.03
USD
24%
1:300
