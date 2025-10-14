シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 256%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 558
利益トレード:
1 461 (93.77%)
損失トレード:
97 (6.23%)
ベストトレード:
16.32 USD
最悪のトレード:
-47.34 USD
総利益:
1 859.00 USD (266 747 pips)
総損失:
-576.68 USD (71 979 pips)
最大連続の勝ち:
176 (169.76 USD)
最大連続利益:
169.76 USD (176)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
94.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
14.30
長いトレード:
749 (48.07%)
短いトレード:
809 (51.93%)
プロフィットファクター:
3.22
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-5.95 USD
最大連続の負け:
4 (-89.63 USD)
最大連続損失:
-89.63 USD (4)
月間成長:
17.88%
年間予想:
216.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
89.66 USD (5.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.90% (72.87 USD)
エクイティによる:
69.60% (683.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 189
EURCAD 144
GBPAUD 108
AUDNZD 102
EURJPY 89
GBPCAD 80
AUDCAD 78
USDCHF 77
AUDJPY 62
EURAUD 57
NZDJPY 57
NZDCHF 56
GBPUSD 50
NZDCAD 48
AUDUSD 47
USDJPY 41
EURUSD 35
CHFJPY 35
CADCHF 30
AUDCHF 30
EURGBP 28
EURNZD 23
NZDUSD 23
GBPCHF 17
GBPJPY 17
USDCAD 16
CADJPY 15
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 120
EURCAD 92
GBPAUD 105
AUDNZD 39
EURJPY 87
GBPCAD 69
AUDCAD 42
USDCHF 72
AUDJPY 23
EURAUD 99
NZDJPY 45
NZDCHF 63
GBPUSD 64
NZDCAD 34
AUDUSD 34
USDJPY -34
EURUSD 58
CHFJPY 63
CADCHF 26
AUDCHF 0
EURGBP 35
EURNZD 30
NZDUSD 22
GBPCHF 29
GBPJPY 29
USDCAD 10
CADJPY 17
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 23K
EURCAD 14K
GBPAUD 17K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 14K
GBPCAD 10K
AUDCAD 6.6K
USDCHF 6.3K
AUDJPY 5K
EURAUD 16K
NZDJPY 8.3K
NZDCHF 5.3K
GBPUSD 6.7K
NZDCAD 5.1K
AUDUSD 4K
USDJPY -1.7K
EURUSD 6.2K
CHFJPY 11K
CADCHF 2.5K
AUDCHF 46
EURGBP 2.6K
EURNZD 6.2K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 2.4K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
CADJPY 3.2K
EURCHF 569
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.32 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 176
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +169.76 USD
最大連続損失: -89.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 より多く...
レビューなし
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
