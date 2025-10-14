- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 558
Negociações com lucro:
1 461 (93.77%)
Negociações com perda:
97 (6.23%)
Melhor negociação:
16.32 USD
Pior negociação:
-47.34 USD
Lucro bruto:
1 859.00 USD (266 747 pips)
Perda bruta:
-576.68 USD (71 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
176 (169.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.76 USD (176)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
94.48%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.30
Negociações longas:
749 (48.07%)
Negociações curtas:
809 (51.93%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-5.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.63 USD (4)
Crescimento mensal:
17.88%
Previsão anual:
216.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
89.66 USD (5.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.90% (72.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.60% (683.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|189
|EURCAD
|144
|GBPAUD
|108
|AUDNZD
|102
|EURJPY
|89
|GBPCAD
|80
|AUDCAD
|78
|USDCHF
|77
|AUDJPY
|62
|EURAUD
|57
|NZDJPY
|57
|NZDCHF
|56
|GBPUSD
|50
|NZDCAD
|48
|AUDUSD
|47
|USDJPY
|41
|EURUSD
|35
|CHFJPY
|35
|CADCHF
|30
|AUDCHF
|30
|EURGBP
|28
|EURNZD
|23
|NZDUSD
|23
|GBPCHF
|17
|GBPJPY
|17
|USDCAD
|16
|CADJPY
|15
|EURCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|120
|EURCAD
|92
|GBPAUD
|105
|AUDNZD
|39
|EURJPY
|87
|GBPCAD
|69
|AUDCAD
|42
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|23
|EURAUD
|99
|NZDJPY
|45
|NZDCHF
|63
|GBPUSD
|64
|NZDCAD
|34
|AUDUSD
|34
|USDJPY
|-34
|EURUSD
|58
|CHFJPY
|63
|CADCHF
|26
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|35
|EURNZD
|30
|NZDUSD
|22
|GBPCHF
|29
|GBPJPY
|29
|USDCAD
|10
|CADJPY
|17
|EURCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|23K
|EURCAD
|14K
|GBPAUD
|17K
|AUDNZD
|8.8K
|EURJPY
|14K
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|6.6K
|USDCHF
|6.3K
|AUDJPY
|5K
|EURAUD
|16K
|NZDJPY
|8.3K
|NZDCHF
|5.3K
|GBPUSD
|6.7K
|NZDCAD
|5.1K
|AUDUSD
|4K
|USDJPY
|-1.7K
|EURUSD
|6.2K
|CHFJPY
|11K
|CADCHF
|2.5K
|AUDCHF
|46
|EURGBP
|2.6K
|EURNZD
|6.2K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|2.4K
|GBPJPY
|4.9K
|USDCAD
|3.4K
|CADJPY
|3.2K
|EURCHF
|569
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 176
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +169.76 USD
Máxima perda consecutiva: -89.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17299
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
