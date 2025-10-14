SinaisSeções
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 256%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 558
Negociações com lucro:
1 461 (93.77%)
Negociações com perda:
97 (6.23%)
Melhor negociação:
16.32 USD
Pior negociação:
-47.34 USD
Lucro bruto:
1 859.00 USD (266 747 pips)
Perda bruta:
-576.68 USD (71 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
176 (169.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
169.76 USD (176)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
94.48%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
14.30
Negociações longas:
749 (48.07%)
Negociações curtas:
809 (51.93%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-5.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-89.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.63 USD (4)
Crescimento mensal:
17.88%
Previsão anual:
216.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
89.66 USD (5.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.90% (72.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.60% (683.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 189
EURCAD 144
GBPAUD 108
AUDNZD 102
EURJPY 89
GBPCAD 80
AUDCAD 78
USDCHF 77
AUDJPY 62
EURAUD 57
NZDJPY 57
NZDCHF 56
GBPUSD 50
NZDCAD 48
AUDUSD 47
USDJPY 41
EURUSD 35
CHFJPY 35
CADCHF 30
AUDCHF 30
EURGBP 28
EURNZD 23
NZDUSD 23
GBPCHF 17
GBPJPY 17
USDCAD 16
CADJPY 15
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 120
EURCAD 92
GBPAUD 105
AUDNZD 39
EURJPY 87
GBPCAD 69
AUDCAD 42
USDCHF 72
AUDJPY 23
EURAUD 99
NZDJPY 45
NZDCHF 63
GBPUSD 64
NZDCAD 34
AUDUSD 34
USDJPY -34
EURUSD 58
CHFJPY 63
CADCHF 26
AUDCHF 0
EURGBP 35
EURNZD 30
NZDUSD 22
GBPCHF 29
GBPJPY 29
USDCAD 10
CADJPY 17
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 23K
EURCAD 14K
GBPAUD 17K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 14K
GBPCAD 10K
AUDCAD 6.6K
USDCHF 6.3K
AUDJPY 5K
EURAUD 16K
NZDJPY 8.3K
NZDCHF 5.3K
GBPUSD 6.7K
NZDCAD 5.1K
AUDUSD 4K
USDJPY -1.7K
EURUSD 6.2K
CHFJPY 11K
CADCHF 2.5K
AUDCHF 46
EURGBP 2.6K
EURNZD 6.2K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 2.4K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.4K
CADJPY 3.2K
EURCHF 569
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 176
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +169.76 USD
Máxima perda consecutiva: -89.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 mais ...
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
