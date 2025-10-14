시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 275%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 669
이익 거래:
1 568 (93.94%)
손실 거래:
101 (6.05%)
최고의 거래:
16.32 USD
최악의 거래:
-47.34 USD
총 수익:
1 957.51 USD (279 940 pips)
총 손실:
-581.97 USD (72 372 pips)
연속 최대 이익:
176 (169.76 USD)
연속 최대 이익:
169.76 USD (176)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
94.48%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
15.34
롱(주식매수):
798 (47.81%)
숏(주식차입매도):
871 (52.19%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
1.25 USD
평균 손실:
-5.76 USD
연속 최대 손실:
4 (-89.63 USD)
연속 최대 손실:
-89.63 USD (4)
월별 성장률:
16.61%
연간 예측:
201.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
89.66 USD (5.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.90% (72.87 USD)
자본금별:
69.60% (683.23 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 211
EURCAD 156
GBPAUD 115
AUDNZD 102
EURJPY 95
AUDCAD 90
USDCHF 90
GBPCAD 83
AUDJPY 62
NZDJPY 59
NZDCHF 57
EURAUD 57
AUDUSD 54
GBPUSD 52
NZDCAD 49
USDJPY 41
CHFJPY 40
CADCHF 36
EURUSD 35
EURGBP 33
AUDCHF 30
NZDUSD 27
EURNZD 23
GBPCHF 18
GBPJPY 17
USDCAD 17
CADJPY 15
EURCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 139
EURCAD 101
GBPAUD 111
AUDNZD 39
EURJPY 90
AUDCAD 48
USDCHF 87
GBPCAD 72
AUDJPY 23
NZDJPY 46
NZDCHF 64
EURAUD 99
AUDUSD 39
GBPUSD 64
NZDCAD 35
USDJPY -34
CHFJPY 73
CADCHF 29
EURUSD 58
EURGBP 40
AUDCHF 0
NZDUSD 26
EURNZD 30
GBPCHF 31
GBPJPY 29
USDCAD 11
CADJPY 17
EURCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 26K
EURCAD 16K
GBPAUD 18K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 15K
AUDCAD 7.5K
USDCHF 7.3K
GBPCAD 11K
AUDJPY 5K
NZDJPY 8.6K
NZDCHF 5.4K
EURAUD 16K
AUDUSD 4.5K
GBPUSD 6.8K
NZDCAD 5.2K
USDJPY -1.7K
CHFJPY 12K
CADCHF 2.8K
EURUSD 6.2K
EURGBP 3K
AUDCHF 46
NZDUSD 3.3K
EURNZD 6.2K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.5K
CADJPY 3.2K
EURCHF 656
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.32 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 176
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +169.76 USD
연속 최대 손실: -89.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17368
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
120 더...
리뷰 없음
