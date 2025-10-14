리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live 0.00 × 2 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.23 × 40 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ICMarkets-MT5 0.43 × 23 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 MonetaMarkets-Live 0.67 × 6 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.17 × 12 RoboMarketsSC-ECN 1.20 × 41 RoboForex-ECN 1.23 × 17368 ICMarketsEU-MT5-2 1.36 × 147 StriforLLC-Live 1.40 × 5 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.55 × 319 FXCC1-Trade 1.60 × 10 CapitalPointTrading-MT5-4 1.68 × 803 Exness-MT5Real7 1.70 × 50 120 더...