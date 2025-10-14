- 자본
- 축소
트레이드:
1 669
이익 거래:
1 568 (93.94%)
손실 거래:
101 (6.05%)
최고의 거래:
16.32 USD
최악의 거래:
-47.34 USD
총 수익:
1 957.51 USD (279 940 pips)
총 손실:
-581.97 USD (72 372 pips)
연속 최대 이익:
176 (169.76 USD)
연속 최대 이익:
169.76 USD (176)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
94.48%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
15.34
롱(주식매수):
798 (47.81%)
숏(주식차입매도):
871 (52.19%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
1.25 USD
평균 손실:
-5.76 USD
연속 최대 손실:
4 (-89.63 USD)
연속 최대 손실:
-89.63 USD (4)
월별 성장률:
16.61%
연간 예측:
201.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
89.66 USD (5.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.90% (72.87 USD)
자본금별:
69.60% (683.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|211
|EURCAD
|156
|GBPAUD
|115
|AUDNZD
|102
|EURJPY
|95
|AUDCAD
|90
|USDCHF
|90
|GBPCAD
|83
|AUDJPY
|62
|NZDJPY
|59
|NZDCHF
|57
|EURAUD
|57
|AUDUSD
|54
|GBPUSD
|52
|NZDCAD
|49
|USDJPY
|41
|CHFJPY
|40
|CADCHF
|36
|EURUSD
|35
|EURGBP
|33
|AUDCHF
|30
|NZDUSD
|27
|EURNZD
|23
|GBPCHF
|18
|GBPJPY
|17
|USDCAD
|17
|CADJPY
|15
|EURCHF
|5
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|139
|EURCAD
|101
|GBPAUD
|111
|AUDNZD
|39
|EURJPY
|90
|AUDCAD
|48
|USDCHF
|87
|GBPCAD
|72
|AUDJPY
|23
|NZDJPY
|46
|NZDCHF
|64
|EURAUD
|99
|AUDUSD
|39
|GBPUSD
|64
|NZDCAD
|35
|USDJPY
|-34
|CHFJPY
|73
|CADCHF
|29
|EURUSD
|58
|EURGBP
|40
|AUDCHF
|0
|NZDUSD
|26
|EURNZD
|30
|GBPCHF
|31
|GBPJPY
|29
|USDCAD
|11
|CADJPY
|17
|EURCHF
|8
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|26K
|EURCAD
|16K
|GBPAUD
|18K
|AUDNZD
|8.8K
|EURJPY
|15K
|AUDCAD
|7.5K
|USDCHF
|7.3K
|GBPCAD
|11K
|AUDJPY
|5K
|NZDJPY
|8.6K
|NZDCHF
|5.4K
|EURAUD
|16K
|AUDUSD
|4.5K
|GBPUSD
|6.8K
|NZDCAD
|5.2K
|USDJPY
|-1.7K
|CHFJPY
|12K
|CADCHF
|2.8K
|EURUSD
|6.2K
|EURGBP
|3K
|AUDCHF
|46
|NZDUSD
|3.3K
|EURNZD
|6.2K
|GBPCHF
|2.5K
|GBPJPY
|4.9K
|USDCAD
|3.5K
|CADJPY
|3.2K
|EURCHF
|656
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.32 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 176
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +169.76 USD
연속 최대 손실: -89.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17368
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
리뷰 없음