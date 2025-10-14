- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 567
Gewinntrades:
1 470 (93.80%)
Verlusttrades:
97 (6.19%)
Bester Trade:
16.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.34 USD
Bruttoprofit:
1 867.91 USD (267 719 pips)
Bruttoverlust:
-576.77 USD (71 979 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
176 (169.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
169.76 USD (176)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
94.48%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.40
Long-Positionen:
753 (48.05%)
Short-Positionen:
814 (51.95%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-89.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.36%
Jahresprognose:
210.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
89.66 USD (5.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.90% (72.87 USD)
Kapital:
69.60% (683.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|189
|EURCAD
|146
|GBPAUD
|109
|AUDNZD
|102
|EURJPY
|89
|AUDCAD
|80
|GBPCAD
|80
|USDCHF
|77
|AUDJPY
|62
|NZDCHF
|57
|EURAUD
|57
|NZDJPY
|57
|GBPUSD
|50
|NZDCAD
|48
|AUDUSD
|47
|USDJPY
|41
|EURUSD
|35
|CHFJPY
|35
|CADCHF
|31
|AUDCHF
|30
|EURGBP
|29
|EURNZD
|23
|NZDUSD
|23
|GBPCHF
|17
|GBPJPY
|17
|USDCAD
|17
|CADJPY
|15
|EURCHF
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|120
|EURCAD
|94
|GBPAUD
|106
|AUDNZD
|39
|EURJPY
|87
|AUDCAD
|43
|GBPCAD
|69
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|23
|NZDCHF
|64
|EURAUD
|99
|NZDJPY
|45
|GBPUSD
|64
|NZDCAD
|34
|AUDUSD
|34
|USDJPY
|-34
|EURUSD
|58
|CHFJPY
|63
|CADCHF
|26
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|37
|EURNZD
|30
|NZDUSD
|22
|GBPCHF
|29
|GBPJPY
|29
|USDCAD
|11
|CADJPY
|17
|EURCHF
|7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|23K
|EURCAD
|15K
|GBPAUD
|17K
|AUDNZD
|8.8K
|EURJPY
|14K
|AUDCAD
|6.8K
|GBPCAD
|10K
|USDCHF
|6.3K
|AUDJPY
|5K
|NZDCHF
|5.4K
|EURAUD
|16K
|NZDJPY
|8.3K
|GBPUSD
|6.7K
|NZDCAD
|5.1K
|AUDUSD
|4K
|USDJPY
|-1.7K
|EURUSD
|6.2K
|CHFJPY
|11K
|CADCHF
|2.5K
|AUDCHF
|46
|EURGBP
|2.7K
|EURNZD
|6.2K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|2.4K
|GBPJPY
|4.9K
|USDCAD
|3.5K
|CADJPY
|3.2K
|EURCHF
|569
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 176
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +169.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VantageFX-Live
|0.00 × 2
Bybit-Live
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
RoboForex-ECN
|1.23 × 17302
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
|1.57 × 148
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
