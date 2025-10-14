SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG4
Vojtech Dubina

BG4

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 258%
RoboForex-ECN
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 567
Gewinntrades:
1 470 (93.80%)
Verlusttrades:
97 (6.19%)
Bester Trade:
16.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.34 USD
Bruttoprofit:
1 867.91 USD (267 719 pips)
Bruttoverlust:
-576.77 USD (71 979 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
176 (169.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
169.76 USD (176)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
94.48%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
14.40
Long-Positionen:
753 (48.05%)
Short-Positionen:
814 (51.95%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-89.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.36%
Jahresprognose:
210.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
89.66 USD (5.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.90% (72.87 USD)
Kapital:
69.60% (683.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 189
EURCAD 146
GBPAUD 109
AUDNZD 102
EURJPY 89
AUDCAD 80
GBPCAD 80
USDCHF 77
AUDJPY 62
NZDCHF 57
EURAUD 57
NZDJPY 57
GBPUSD 50
NZDCAD 48
AUDUSD 47
USDJPY 41
EURUSD 35
CHFJPY 35
CADCHF 31
AUDCHF 30
EURGBP 29
EURNZD 23
NZDUSD 23
GBPCHF 17
GBPJPY 17
USDCAD 17
CADJPY 15
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 120
EURCAD 94
GBPAUD 106
AUDNZD 39
EURJPY 87
AUDCAD 43
GBPCAD 69
USDCHF 72
AUDJPY 23
NZDCHF 64
EURAUD 99
NZDJPY 45
GBPUSD 64
NZDCAD 34
AUDUSD 34
USDJPY -34
EURUSD 58
CHFJPY 63
CADCHF 26
AUDCHF 0
EURGBP 37
EURNZD 30
NZDUSD 22
GBPCHF 29
GBPJPY 29
USDCAD 11
CADJPY 17
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 23K
EURCAD 15K
GBPAUD 17K
AUDNZD 8.8K
EURJPY 14K
AUDCAD 6.8K
GBPCAD 10K
USDCHF 6.3K
AUDJPY 5K
NZDCHF 5.4K
EURAUD 16K
NZDJPY 8.3K
GBPUSD 6.7K
NZDCAD 5.1K
AUDUSD 4K
USDJPY -1.7K
EURUSD 6.2K
CHFJPY 11K
CADCHF 2.5K
AUDCHF 46
EURGBP 2.7K
EURNZD 6.2K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 2.4K
GBPJPY 4.9K
USDCAD 3.5K
CADJPY 3.2K
EURCHF 569
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 176
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +169.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17302
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
FXCC1-Trade
1.60 × 10
noch 113 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen