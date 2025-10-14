- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
10.98 USD
En kötü işlem:
-11.83 USD
Brüt kâr:
64.91 USD (3 237 pips)
Brüt zarar:
-13.95 USD (691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (33.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.78%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
4 (26.67%)
Satış işlemleri:
11 (73.33%)
Kâr faktörü:
4.65
Beklenen getiri:
3.40 USD
Ortalama kâr:
4.99 USD
Ortalama zarar:
-6.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.83 USD (1)
Aylık büyüme:
9.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.83 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (11.83 USD)
Varlığa göre:
31.07% (188.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|51
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.98 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
