Negociações:
130
Negociações com lucro:
97 (74.61%)
Negociações com perda:
33 (25.38%)
Melhor negociação:
23.48 USD
Pior negociação:
-24.82 USD
Lucro bruto:
627.78 USD (24 666 pips)
Perda bruta:
-271.35 USD (10 054 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (91.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
98.63%
Depósito máximo carregado:
7.79%
Último negócio:
14 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.08
Negociações longas:
69 (53.08%)
Negociações curtas:
61 (46.92%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
2.74 USD
Lucro médio:
6.47 USD
Perda média:
-8.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-32.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.16 USD (4)
Crescimento mensal:
14.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.16 USD (5.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.23% (32.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.92% (514.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.48 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +91.89 USD
Máxima perda consecutiva: -32.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Standard1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
291 mais ...
