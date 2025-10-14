SinaisSeções
Margarita Ostroukhova

Margaret

Margarita Ostroukhova
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
Alpari-Standard1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
130
Negociações com lucro:
97 (74.61%)
Negociações com perda:
33 (25.38%)
Melhor negociação:
23.48 USD
Pior negociação:
-24.82 USD
Lucro bruto:
627.78 USD (24 666 pips)
Perda bruta:
-271.35 USD (10 054 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (91.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
98.63%
Depósito máximo carregado:
7.79%
Último negócio:
14 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.08
Negociações longas:
69 (53.08%)
Negociações curtas:
61 (46.92%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
2.74 USD
Lucro médio:
6.47 USD
Perda média:
-8.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-32.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.16 USD (4)
Crescimento mensal:
14.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.16 USD (5.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.23% (32.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.92% (514.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 356
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.48 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +91.89 USD
Máxima perda consecutiva: -32.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Standard1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real36
0.00 × 4
291 mais ...
Всегда в рынке...
Sem comentários
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
