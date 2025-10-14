- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
130
盈利交易:
97 (74.61%)
亏损交易:
33 (25.38%)
最好交易:
23.48 USD
最差交易:
-24.82 USD
毛利:
627.78 USD (24 666 pips)
毛利亏损:
-271.35 USD (10 054 pips)
最大连续赢利:
9 (91.89 USD)
最大连续盈利:
91.89 USD (9)
夏普比率:
0.32
交易活动:
98.63%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.08
长期交易:
69 (53.08%)
短期交易:
61 (46.92%)
利润因子:
2.31
预期回报:
2.74 USD
平均利润:
6.47 USD
平均损失:
-8.22 USD
最大连续失误:
4 (-32.16 USD)
最大连续亏损:
-32.16 USD (4)
每月增长:
14.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.16 USD (5.23%)
相对跌幅:
结余:
5.23% (32.16 USD)
净值:
34.92% (514.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.48 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +91.89 USD
最大连续亏损: -32.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Standard1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
Всегда в рынке...
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
130
74%
99%
2.31
2.74
USD
USD
35%
1:500