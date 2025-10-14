- 자본
- 축소
트레이드:
130
이익 거래:
97 (74.61%)
손실 거래:
33 (25.38%)
최고의 거래:
23.48 USD
최악의 거래:
-24.82 USD
총 수익:
627.78 USD (24 666 pips)
총 손실:
-271.35 USD (10 054 pips)
연속 최대 이익:
9 (91.89 USD)
연속 최대 이익:
91.89 USD (9)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
98.63%
최대 입금량:
7.79%
최근 거래:
22 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
11.08
롱(주식매수):
69 (53.08%)
숏(주식차입매도):
61 (46.92%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
2.74 USD
평균 이익:
6.47 USD
평균 손실:
-8.22 USD
연속 최대 손실:
4 (-32.16 USD)
연속 최대 손실:
-32.16 USD (4)
월별 성장률:
2.85%
연간 예측:
34.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
32.16 USD (5.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.23% (32.16 USD)
자본금별:
34.92% (514.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.48 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +91.89 USD
연속 최대 손실: -32.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Standard1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
Всегда в рынке...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
130
74%
99%
2.31
2.74
USD
USD
35%
1:500