- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
130
Gewinntrades:
97 (74.61%)
Verlusttrades:
33 (25.38%)
Bester Trade:
23.48 USD
Schlechtester Trade:
-24.82 USD
Bruttoprofit:
627.78 USD (24 666 pips)
Bruttoverlust:
-271.35 USD (10 054 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (91.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.89 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
98.63%
Max deposit load:
7.79%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
11.08
Long-Positionen:
69 (53.08%)
Short-Positionen:
61 (46.92%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-32.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.16 USD (4)
Wachstum pro Monat :
14.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
32.16 USD (5.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.23% (32.16 USD)
Kapital:
34.92% (514.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.48 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Standard1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
130
74%
99%
2.31
2.74
USD
USD
35%
1:500