- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
130
Transacciones Rentables:
97 (74.61%)
Transacciones Irrentables:
33 (25.38%)
Mejor transacción:
23.48 USD
Peor transacción:
-24.82 USD
Beneficio Bruto:
627.78 USD (24 666 pips)
Pérdidas Brutas:
-271.35 USD (10 054 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (91.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.89 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
98.63%
Carga máxima del depósito:
7.79%
Último trade:
13 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
11.08
Transacciones Largas:
69 (53.08%)
Transacciones Cortas:
61 (46.92%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
2.74 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-8.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-32.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.16 USD (4)
Crecimiento al mes:
14.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
32.16 USD (5.23%)
Reducción relativa:
De balance:
5.23% (32.16 USD)
De fondos:
34.92% (514.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.48 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +91.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Standard1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
otros 291...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Всегда в рынке...
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
130
74%
99%
2.31
2.74
USD
USD
35%
1:500