- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
10.98 USD
Worst Trade:
-11.83 USD
Profitto lordo:
64.91 USD (3 237 pips)
Perdita lorda:
-13.95 USD (691 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.78%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
4.65
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-6.98 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.83 USD (1)
Crescita mensile:
9.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.83 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
31.07% (188.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|51
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.98 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.87 USD
Massima perdita consecutiva: -11.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
