- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
130
利益トレード:
97 (74.61%)
損失トレード:
33 (25.38%)
ベストトレード:
23.48 USD
最悪のトレード:
-24.82 USD
総利益:
627.78 USD (24 666 pips)
総損失:
-271.35 USD (10 054 pips)
最大連続の勝ち:
9 (91.89 USD)
最大連続利益:
91.89 USD (9)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
98.63%
最大入金額:
7.79%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.08
長いトレード:
69 (53.08%)
短いトレード:
61 (46.92%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
2.74 USD
平均利益:
6.47 USD
平均損失:
-8.22 USD
最大連続の負け:
4 (-32.16 USD)
最大連続損失:
-32.16 USD (4)
月間成長:
14.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
32.16 USD (5.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.23% (32.16 USD)
エクイティによる:
34.92% (514.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.48 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +91.89 USD
最大連続損失: -32.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Standard1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
291 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Всегда в рынке...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
130
74%
99%
2.31
2.74
USD
USD
35%
1:500