СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Margaret
Margarita Ostroukhova

Margaret

Margarita Ostroukhova
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
Alpari-Standard1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
97 (74.61%)
Убыточных трейдов:
33 (25.38%)
Лучший трейд:
23.48 USD
Худший трейд:
-24.82 USD
Общая прибыль:
627.78 USD (24 666 pips)
Общий убыток:
-271.35 USD (10 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (91.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
98.63%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.08
Длинных трейдов:
69 (53.08%)
Коротких трейдов:
61 (46.92%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-8.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.16 USD (4)
Прирост в месяц:
14.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.16 USD (5.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.23% (32.16 USD)
По эквити:
34.92% (514.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 356
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.48 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +91.89 USD
Макс. убыток в серии: -32.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real36
0.00 × 4
еще 291...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Всегда в рынке...
Нет отзывов
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Margaret
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
1.5K
USD
11
100%
130
74%
99%
2.31
2.74
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.