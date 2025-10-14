- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
97 (74.61%)
Убыточных трейдов:
33 (25.38%)
Лучший трейд:
23.48 USD
Худший трейд:
-24.82 USD
Общая прибыль:
627.78 USD (24 666 pips)
Общий убыток:
-271.35 USD (10 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (91.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
98.63%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.08
Длинных трейдов:
69 (53.08%)
Коротких трейдов:
61 (46.92%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-8.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.16 USD (4)
Прирост в месяц:
14.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.16 USD (5.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.23% (32.16 USD)
По эквити:
34.92% (514.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|356
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.48 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +91.89 USD
Макс. убыток в серии: -32.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
Всегда в рынке...
