SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 113%
PurpleTrading-04Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 433
Kârla kapanan işlemler:
1 457 (42.44%)
Zararla kapanan işlemler:
1 976 (57.56%)
En iyi işlem:
8 053.68 USD
En kötü işlem:
-5 985.84 USD
Brüt kâr:
402 943.21 USD (2 161 331 pips)
Brüt zarar:
-374 668.62 USD (1 416 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (288.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 002.88 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.79%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
2 340 (68.16%)
Satış işlemleri:
1 093 (31.84%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
8.24 USD
Ortalama kâr:
276.56 USD
Ortalama zarar:
-189.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-1 274.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 550.50 USD (6)
Aylık büyüme:
2.91%
Yıllık tahmin:
35.27%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47 720.18 USD (72.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.94% (47 720.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 338
SP_ecn 203
XAUUSD_ecn 93
USDJPY_ecn 61
US500_ecn 48
US30_ecn 43
EURUSD_ecn 34
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPAUD_ecn 5
ETHUSD_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
GBPUSD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
USDCHF_ecn 2
DAX_ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn 6.8K
SP_ecn 2.7K
XAUUSD_ecn -834
USDJPY_ecn -990
US500_ecn 432
US30_ecn -372
EURUSD_ecn 1.1K
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPAUD_ecn -766
ETHUSD_ecn 233
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
GBPUSD_ecn -804
XPTUSD_ecn -151
USDCHF_ecn 75
DAX_ecn -42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 301K
SP_ecn 47K
XAUUSD_ecn -12K
USDJPY_ecn -3.4K
US500_ecn -1.5K
US30_ecn -21K
EURUSD_ecn -647
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
ETHUSD_ecn 36K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
GBPUSD_ecn -978
XPTUSD_ecn -2.5K
USDCHF_ecn 901
DAX_ecn -254
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 053.68 USD
En kötü işlem: -5 986 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +288.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 274.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-04Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


İnceleme yok
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Indicies plus Swing
Ayda 30 USD
113%
0
0
USD
14K
USD
77
33%
3 433
42%
100%
1.07
8.24
USD
31%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.