トレード:
4 981
利益トレード:
2 079 (41.73%)
損失トレード:
2 902 (58.26%)
ベストトレード:
8 053.68 USD
最悪のトレード:
-5 985.84 USD
総利益:
472 473.83 USD (4 168 867 pips)
総損失:
-459 977.11 USD (4 047 836 pips)
最大連続の勝ち:
23 (288.64 USD)
最大連続利益:
14 002.88 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.99%
最大入金額:
176.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
3 180 (63.84%)
短いトレード:
1 801 (36.16%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
227.26 USD
平均損失:
-158.50 USD
最大連続の負け:
37 (-1 274.70 USD)
最大連続損失:
-15 550.50 USD (6)
月間成長:
-4.78%
年間予想:
-58.05%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
48 323.94 USD (73.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.94% (47 720.18 USD)
エクイティによる:
20.11% (2 002.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|1475
|XAUUSD_ecn
|203
|SP_ecn
|203
|US30_ecn
|179
|US500_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|61
|EURUSD_ecn
|36
|GER40_ecn
|36
|BTCUSD_ecn
|28
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPUSD_ecn
|7
|ETHUSD_ecn
|6
|GBPAUD_ecn
|5
|USDCHF_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|-8.4K
|XAUUSD_ecn
|-764
|SP_ecn
|2.7K
|US30_ecn
|-1.4K
|US500_ecn
|-1.7K
|USDJPY_ecn
|-990
|EURUSD_ecn
|3.4K
|GER40_ecn
|-138
|BTCUSD_ecn
|-59
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPUSD_ecn
|-1.6K
|ETHUSD_ecn
|-156
|GBPAUD_ecn
|-766
|USDCHF_ecn
|1.4K
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|XPTUSD_ecn
|-151
|EURGBP_ecn
|303
|DAX_ecn
|-42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|29K
|XAUUSD_ecn
|-1.9K
|SP_ecn
|47K
|US30_ecn
|-127K
|US500_ecn
|-68K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|EURUSD_ecn
|3.8K
|GER40_ecn
|-5.3K
|BTCUSD_ecn
|35K
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPUSD_ecn
|-2.5K
|ETHUSD_ecn
|-1.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|USDCHF_ecn
|2.1K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|EURGBP_ecn
|320
|DAX_ecn
|-254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 053.68 USD
最悪のトレード: -5 986 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +288.64 USD
最大連続損失: -1 274.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PurpleTrading-04Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
