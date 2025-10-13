シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
レビュー0件
信頼性
88週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 95%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 981
利益トレード:
2 079 (41.73%)
損失トレード:
2 902 (58.26%)
ベストトレード:
8 053.68 USD
最悪のトレード:
-5 985.84 USD
総利益:
472 473.83 USD (4 168 867 pips)
総損失:
-459 977.11 USD (4 047 836 pips)
最大連続の勝ち:
23 (288.64 USD)
最大連続利益:
14 002.88 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.99%
最大入金額:
176.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
3 180 (63.84%)
短いトレード:
1 801 (36.16%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
227.26 USD
平均損失:
-158.50 USD
最大連続の負け:
37 (-1 274.70 USD)
最大連続損失:
-15 550.50 USD (6)
月間成長:
-4.78%
年間予想:
-58.05%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
48 323.94 USD (73.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.94% (47 720.18 USD)
エクイティによる:
20.11% (2 002.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1475
XAUUSD_ecn 203
SP_ecn 203
US30_ecn 179
US500_ecn 137
USDJPY_ecn 61
EURUSD_ecn 36
GER40_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -8.4K
XAUUSD_ecn -764
SP_ecn 2.7K
US30_ecn -1.4K
US500_ecn -1.7K
USDJPY_ecn -990
EURUSD_ecn 3.4K
GER40_ecn -138
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 29K
XAUUSD_ecn -1.9K
SP_ecn 47K
US30_ecn -127K
US500_ecn -68K
USDJPY_ecn -3.4K
EURUSD_ecn 3.8K
GER40_ecn -5.3K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 053.68 USD
最悪のトレード: -5 986 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +288.64 USD
最大連続損失: -1 274.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PurpleTrading-04Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


レビューなし
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
