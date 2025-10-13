SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 comentários
Confiabilidade
88 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 95%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 981
Negociações com lucro:
2 079 (41.73%)
Negociações com perda:
2 902 (58.26%)
Melhor negociação:
8 053.68 USD
Pior negociação:
-5 985.84 USD
Lucro bruto:
472 473.83 USD (4 168 867 pips)
Perda bruta:
-459 977.11 USD (4 047 836 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (288.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 002.88 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
97.99%
Depósito máximo carregado:
176.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
3 180 (63.84%)
Negociações curtas:
1 801 (36.16%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
227.26 USD
Perda média:
-158.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-1 274.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 550.50 USD (6)
Crescimento mensal:
-4.78%
Previsão anual:
-58.05%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
48 323.94 USD (73.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.94% (47 720.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.11% (2 002.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1475
XAUUSD_ecn 203
SP_ecn 203
US30_ecn 179
US500_ecn 137
USDJPY_ecn 61
EURUSD_ecn 36
GER40_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -8.4K
XAUUSD_ecn -764
SP_ecn 2.7K
US30_ecn -1.4K
US500_ecn -1.7K
USDJPY_ecn -990
EURUSD_ecn 3.4K
GER40_ecn -138
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 29K
XAUUSD_ecn -1.9K
SP_ecn 47K
US30_ecn -127K
US500_ecn -68K
USDJPY_ecn -3.4K
EURUSD_ecn 3.8K
GER40_ecn -5.3K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 053.68 USD
Pior negociação: -5 986 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +288.64 USD
Máxima perda consecutiva: -1 274.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PurpleTrading-04Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
