信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0条评论
可靠性
88
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 95%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 976
盈利交易:
2 077 (41.74%)
亏损交易:
2 899 (58.26%)
最好交易:
8 053.68 USD
最差交易:
-5 985.84 USD
毛利:
472 332.83 USD (4 167 441 pips)
毛利亏损:
-459 560.66 USD (4 043 653 pips)
最大连续赢利:
23 (288.64 USD)
最大连续盈利:
14 002.88 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
97.99%
最大入金加载:
176.69%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.26
长期交易:
3 176 (63.83%)
短期交易:
1 800 (36.17%)
利润因子:
1.03
预期回报:
2.57 USD
平均利润:
227.41 USD
平均损失:
-158.52 USD
最大连续失误:
37 (-1 274.70 USD)
最大连续亏损:
-15 550.50 USD (6)
每月增长:
-4.05%
年度预测:
-46.86%
算法交易:
36%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48 323.94 USD (73.49%)
相对跌幅:
结余:
30.94% (47 720.18 USD)
净值:
20.11% (2 002.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1474
SP_ecn 203
XAUUSD_ecn 199
US30_ecn 179
US500_ecn 137
USDJPY_ecn 61
EURUSD_ecn 36
GER40_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -8.4K
SP_ecn 2.7K
XAUUSD_ecn -516
US30_ecn -1.4K
US500_ecn -1.7K
USDJPY_ecn -990
EURUSD_ecn 3.4K
GER40_ecn -138
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 30K
SP_ecn 47K
XAUUSD_ecn 529
US30_ecn -127K
US500_ecn -68K
USDJPY_ecn -3.4K
EURUSD_ecn 3.8K
GER40_ecn -5.3K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 053.68 USD
最差交易: -5 986 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +288.64 USD
最大连续亏损: -1 274.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PurpleTrading-04Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


没有评论
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
