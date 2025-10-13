- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 976
盈利交易:
2 077 (41.74%)
亏损交易:
2 899 (58.26%)
最好交易:
8 053.68 USD
最差交易:
-5 985.84 USD
毛利:
472 332.83 USD (4 167 441 pips)
毛利亏损:
-459 560.66 USD (4 043 653 pips)
最大连续赢利:
23 (288.64 USD)
最大连续盈利:
14 002.88 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
97.99%
最大入金加载:
176.69%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.26
长期交易:
3 176 (63.83%)
短期交易:
1 800 (36.17%)
利润因子:
1.03
预期回报:
2.57 USD
平均利润:
227.41 USD
平均损失:
-158.52 USD
最大连续失误:
37 (-1 274.70 USD)
最大连续亏损:
-15 550.50 USD (6)
每月增长:
-4.05%
年度预测:
-46.86%
算法交易:
36%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48 323.94 USD (73.49%)
相对跌幅:
结余:
30.94% (47 720.18 USD)
净值:
20.11% (2 002.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|1474
|SP_ecn
|203
|XAUUSD_ecn
|199
|US30_ecn
|179
|US500_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|61
|EURUSD_ecn
|36
|GER40_ecn
|36
|BTCUSD_ecn
|28
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPUSD_ecn
|7
|ETHUSD_ecn
|6
|GBPAUD_ecn
|5
|USDCHF_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|-8.4K
|SP_ecn
|2.7K
|XAUUSD_ecn
|-516
|US30_ecn
|-1.4K
|US500_ecn
|-1.7K
|USDJPY_ecn
|-990
|EURUSD_ecn
|3.4K
|GER40_ecn
|-138
|BTCUSD_ecn
|-59
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPUSD_ecn
|-1.6K
|ETHUSD_ecn
|-156
|GBPAUD_ecn
|-766
|USDCHF_ecn
|1.4K
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|XPTUSD_ecn
|-151
|EURGBP_ecn
|303
|DAX_ecn
|-42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|30K
|SP_ecn
|47K
|XAUUSD_ecn
|529
|US30_ecn
|-127K
|US500_ecn
|-68K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|EURUSD_ecn
|3.8K
|GER40_ecn
|-5.3K
|BTCUSD_ecn
|35K
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPUSD_ecn
|-2.5K
|ETHUSD_ecn
|-1.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|USDCHF_ecn
|2.1K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|EURGBP_ecn
|320
|DAX_ecn
|-254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 053.68 USD
最差交易: -5 986 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +288.64 USD
最大连续亏损: -1 274.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PurpleTrading-04Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
