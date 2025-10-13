SignauxSections
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 113%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 433
Bénéfice trades:
1 457 (42.44%)
Perte trades:
1 976 (57.56%)
Meilleure transaction:
8 053.68 USD
Pire transaction:
-5 985.84 USD
Bénéfice brut:
402 943.21 USD (2 161 331 pips)
Perte brute:
-374 668.62 USD (1 416 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (288.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 002.88 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.79%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
2 340 (68.16%)
Courts trades:
1 093 (31.84%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
8.24 USD
Bénéfice moyen:
276.56 USD
Perte moyenne:
-189.61 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-1 274.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 550.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.91%
Prévision annuelle:
35.27%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47 720.18 USD (72.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.94% (47 720.18 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 338
SP_ecn 203
XAUUSD_ecn 93
USDJPY_ecn 61
US500_ecn 48
US30_ecn 43
EURUSD_ecn 34
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPAUD_ecn 5
ETHUSD_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
GBPUSD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
USDCHF_ecn 2
DAX_ecn 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn 6.8K
SP_ecn 2.7K
XAUUSD_ecn -834
USDJPY_ecn -990
US500_ecn 432
US30_ecn -372
EURUSD_ecn 1.1K
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPAUD_ecn -766
ETHUSD_ecn 233
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
GBPUSD_ecn -804
XPTUSD_ecn -151
USDCHF_ecn 75
DAX_ecn -42
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 301K
SP_ecn 47K
XAUUSD_ecn -12K
USDJPY_ecn -3.4K
US500_ecn -1.5K
US30_ecn -21K
EURUSD_ecn -647
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
ETHUSD_ecn 36K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
GBPUSD_ecn -978
XPTUSD_ecn -2.5K
USDCHF_ecn 901
DAX_ecn -254
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 053.68 USD
Pire transaction: -5 986 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +288.64 USD
Perte consécutive maximale: -1 274.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-04Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


Aucun avis
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
