- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|338
|SP_ecn
|203
|XAUUSD_ecn
|93
|USDJPY_ecn
|61
|US500_ecn
|48
|US30_ecn
|43
|EURUSD_ecn
|34
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPAUD_ecn
|5
|ETHUSD_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|GBPUSD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|USDCHF_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|6.8K
|SP_ecn
|2.7K
|XAUUSD_ecn
|-834
|USDJPY_ecn
|-990
|US500_ecn
|432
|US30_ecn
|-372
|EURUSD_ecn
|1.1K
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPAUD_ecn
|-766
|ETHUSD_ecn
|233
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|GBPUSD_ecn
|-804
|XPTUSD_ecn
|-151
|USDCHF_ecn
|75
|DAX_ecn
|-42
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|301K
|SP_ecn
|47K
|XAUUSD_ecn
|-12K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|US500_ecn
|-1.5K
|US30_ecn
|-21K
|EURUSD_ecn
|-647
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|ETHUSD_ecn
|36K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|GBPUSD_ecn
|-978
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|USDCHF_ecn
|901
|DAX_ecn
|-254
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-04Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
USD
USD
USD