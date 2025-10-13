- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|338
|SP_ecn
|203
|XAUUSD_ecn
|93
|USDJPY_ecn
|61
|US500_ecn
|48
|US30_ecn
|43
|EURUSD_ecn
|34
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPAUD_ecn
|5
|ETHUSD_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|GBPUSD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|USDCHF_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|6.8K
|SP_ecn
|2.7K
|XAUUSD_ecn
|-834
|USDJPY_ecn
|-990
|US500_ecn
|432
|US30_ecn
|-372
|EURUSD_ecn
|1.1K
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPAUD_ecn
|-766
|ETHUSD_ecn
|233
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|GBPUSD_ecn
|-804
|XPTUSD_ecn
|-151
|USDCHF_ecn
|75
|DAX_ecn
|-42
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|301K
|SP_ecn
|47K
|XAUUSD_ecn
|-12K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|US500_ecn
|-1.5K
|US30_ecn
|-21K
|EURUSD_ecn
|-647
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|ETHUSD_ecn
|36K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|GBPUSD_ecn
|-978
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|USDCHF_ecn
|901
|DAX_ecn
|-254
|
|
|
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-04Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
