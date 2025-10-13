SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 113%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 433
Profit Trade:
1 457 (42.44%)
Loss Trade:
1 976 (57.56%)
Best Trade:
8 053.68 USD
Worst Trade:
-5 985.84 USD
Profitto lordo:
402 943.21 USD (2 161 331 pips)
Perdita lorda:
-374 668.62 USD (1 416 196 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (288.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 002.88 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.79%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
2 340 (68.16%)
Short Trade:
1 093 (31.84%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
8.24 USD
Profitto medio:
276.56 USD
Perdita media:
-189.61 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-1 274.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 550.50 USD (6)
Crescita mensile:
2.91%
Previsione annuale:
35.27%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47 720.18 USD (72.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.94% (47 720.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 338
SP_ecn 203
XAUUSD_ecn 93
USDJPY_ecn 61
US500_ecn 48
US30_ecn 43
EURUSD_ecn 34
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPAUD_ecn 5
ETHUSD_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
GBPUSD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
USDCHF_ecn 2
DAX_ecn 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn 6.8K
SP_ecn 2.7K
XAUUSD_ecn -834
USDJPY_ecn -990
US500_ecn 432
US30_ecn -372
EURUSD_ecn 1.1K
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPAUD_ecn -766
ETHUSD_ecn 233
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
GBPUSD_ecn -804
XPTUSD_ecn -151
USDCHF_ecn 75
DAX_ecn -42
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 301K
SP_ecn 47K
XAUUSD_ecn -12K
USDJPY_ecn -3.4K
US500_ecn -1.5K
US30_ecn -21K
EURUSD_ecn -647
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
ETHUSD_ecn 36K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
GBPUSD_ecn -978
XPTUSD_ecn -2.5K
USDCHF_ecn 901
DAX_ecn -254
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 053.68 USD
Worst Trade: -5 986 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +288.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1 274.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-04Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
