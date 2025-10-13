СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 отзывов
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 95%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 975
Прибыльных трейдов:
2 076 (41.72%)
Убыточных трейдов:
2 899 (58.27%)
Лучший трейд:
8 053.68 USD
Худший трейд:
-5 985.84 USD
Общая прибыль:
472 312.24 USD (4 166 874 pips)
Общий убыток:
-459 560.66 USD (4 043 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (288.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 002.88 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
97.99%
Макс. загрузка депозита:
176.69%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
3 175 (63.82%)
Коротких трейдов:
1 800 (36.18%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
2.56 USD
Средняя прибыль:
227.51 USD
Средний убыток:
-158.52 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-1 274.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 550.50 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.55%
Годовой прогноз:
-43.08%
Алготрейдинг:
36%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48 323.94 USD (73.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.94% (47 720.18 USD)
По эквити:
20.11% (2 002.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1473
SP_ecn 203
XAUUSD_ecn 199
US30_ecn 179
US500_ecn 137
USDJPY_ecn 61
EURUSD_ecn 36
GER40_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -8.4K
SP_ecn 2.7K
XAUUSD_ecn -516
US30_ecn -1.4K
US500_ecn -1.7K
USDJPY_ecn -990
EURUSD_ecn 3.4K
GER40_ecn -138
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 29K
SP_ecn 47K
XAUUSD_ecn 529
US30_ecn -127K
US500_ecn -68K
USDJPY_ecn -3.4K
EURUSD_ecn 3.8K
GER40_ecn -5.3K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 053.68 USD
Худший трейд: -5 986 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +288.64 USD
Макс. убыток в серии: -1 274.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-04Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


Нет отзывов
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Indicies plus Swing
30 USD в месяц
95%
0
0
USD
13K
USD
88
36%
4 975
41%
98%
1.02
2.56
USD
31%
1:100
