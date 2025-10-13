- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 975
Прибыльных трейдов:
2 076 (41.72%)
Убыточных трейдов:
2 899 (58.27%)
Лучший трейд:
8 053.68 USD
Худший трейд:
-5 985.84 USD
Общая прибыль:
472 312.24 USD (4 166 874 pips)
Общий убыток:
-459 560.66 USD (4 043 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (288.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 002.88 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
97.99%
Макс. загрузка депозита:
176.69%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
3 175 (63.82%)
Коротких трейдов:
1 800 (36.18%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
2.56 USD
Средняя прибыль:
227.51 USD
Средний убыток:
-158.52 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-1 274.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 550.50 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.55%
Годовой прогноз:
-43.08%
Алготрейдинг:
36%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48 323.94 USD (73.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.94% (47 720.18 USD)
По эквити:
20.11% (2 002.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|1473
|SP_ecn
|203
|XAUUSD_ecn
|199
|US30_ecn
|179
|US500_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|61
|EURUSD_ecn
|36
|GER40_ecn
|36
|BTCUSD_ecn
|28
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPUSD_ecn
|7
|ETHUSD_ecn
|6
|GBPAUD_ecn
|5
|USDCHF_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|-8.4K
|SP_ecn
|2.7K
|XAUUSD_ecn
|-516
|US30_ecn
|-1.4K
|US500_ecn
|-1.7K
|USDJPY_ecn
|-990
|EURUSD_ecn
|3.4K
|GER40_ecn
|-138
|BTCUSD_ecn
|-59
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPUSD_ecn
|-1.6K
|ETHUSD_ecn
|-156
|GBPAUD_ecn
|-766
|USDCHF_ecn
|1.4K
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|XPTUSD_ecn
|-151
|EURGBP_ecn
|303
|DAX_ecn
|-42
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|29K
|SP_ecn
|47K
|XAUUSD_ecn
|529
|US30_ecn
|-127K
|US500_ecn
|-68K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|EURUSD_ecn
|3.8K
|GER40_ecn
|-5.3K
|BTCUSD_ecn
|35K
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPUSD_ecn
|-2.5K
|ETHUSD_ecn
|-1.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|USDCHF_ecn
|2.1K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|EURGBP_ecn
|320
|DAX_ecn
|-254
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 053.68 USD
Худший трейд: -5 986 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +288.64 USD
Макс. убыток в серии: -1 274.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-04Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
95%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
88
36%
4 975
41%
98%
1.02
2.56
USD
USD
31%
1:100