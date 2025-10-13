SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 comentarios
Fiabilidad
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 95%
PurpleTrading-04Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 981
Transacciones Rentables:
2 079 (41.73%)
Transacciones Irrentables:
2 902 (58.26%)
Mejor transacción:
8 053.68 USD
Peor transacción:
-5 985.84 USD
Beneficio Bruto:
472 473.83 USD (4 168 867 pips)
Pérdidas Brutas:
-459 977.11 USD (4 047 836 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (288.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 002.88 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
97.99%
Carga máxima del depósito:
176.69%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
3 180 (63.84%)
Transacciones Cortas:
1 801 (36.16%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
2.51 USD
Beneficio medio:
227.26 USD
Pérdidas medias:
-158.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-1 274.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 550.50 USD (6)
Crecimiento al mes:
-4.78%
Pronóstico anual:
-58.05%
Trading algorítmico:
36%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
48 323.94 USD (73.49%)
Reducción relativa:
De balance:
30.94% (47 720.18 USD)
De fondos:
20.11% (2 002.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1475
XAUUSD_ecn 203
SP_ecn 203
US30_ecn 179
US500_ecn 137
USDJPY_ecn 61
EURUSD_ecn 36
GER40_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -8.4K
XAUUSD_ecn -764
SP_ecn 2.7K
US30_ecn -1.4K
US500_ecn -1.7K
USDJPY_ecn -990
EURUSD_ecn 3.4K
GER40_ecn -138
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 29K
XAUUSD_ecn -1.9K
SP_ecn 47K
US30_ecn -127K
US500_ecn -68K
USDJPY_ecn -3.4K
EURUSD_ecn 3.8K
GER40_ecn -5.3K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8 053.68 USD
Peor transacción: -5 986 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +288.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 274.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PurpleTrading-04Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


No hay comentarios
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Indicies plus Swing
30 USD al mes
95%
0
0
USD
12K
USD
88
36%
4 981
41%
98%
1.02
2.51
USD
31%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.