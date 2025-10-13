- Incremento
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NSDQ_ecn
|2557
|US100_ecn
|1475
|XAUUSD_ecn
|203
|SP_ecn
|203
|US30_ecn
|179
|US500_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|61
|EURUSD_ecn
|36
|GER40_ecn
|36
|BTCUSD_ecn
|28
|DOW_ecn
|16
|NZDJPY_ecn
|11
|GBPUSD_ecn
|7
|ETHUSD_ecn
|6
|GBPAUD_ecn
|5
|USDCHF_ecn
|5
|NZDUSD_ecn
|4
|AUDUSD_ecn
|3
|EURCAD_ecn
|3
|XPTUSD_ecn
|3
|EURGBP_ecn
|2
|DAX_ecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NSDQ_ecn
|21K
|US100_ecn
|-8.4K
|XAUUSD_ecn
|-764
|SP_ecn
|2.7K
|US30_ecn
|-1.4K
|US500_ecn
|-1.7K
|USDJPY_ecn
|-990
|EURUSD_ecn
|3.4K
|GER40_ecn
|-138
|BTCUSD_ecn
|-59
|DOW_ecn
|261
|NZDJPY_ecn
|529
|GBPUSD_ecn
|-1.6K
|ETHUSD_ecn
|-156
|GBPAUD_ecn
|-766
|USDCHF_ecn
|1.4K
|NZDUSD_ecn
|-345
|AUDUSD_ecn
|-325
|EURCAD_ecn
|-716
|XPTUSD_ecn
|-151
|EURGBP_ecn
|303
|DAX_ecn
|-42
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NSDQ_ecn
|395K
|US100_ecn
|29K
|XAUUSD_ecn
|-1.9K
|SP_ecn
|47K
|US30_ecn
|-127K
|US500_ecn
|-68K
|USDJPY_ecn
|-3.4K
|EURUSD_ecn
|3.8K
|GER40_ecn
|-5.3K
|BTCUSD_ecn
|35K
|DOW_ecn
|9.4K
|NZDJPY_ecn
|4.6K
|GBPUSD_ecn
|-2.5K
|ETHUSD_ecn
|-1.6K
|GBPAUD_ecn
|-1.8K
|USDCHF_ecn
|2.1K
|NZDUSD_ecn
|-963
|AUDUSD_ecn
|-412
|EURCAD_ecn
|-1.2K
|XPTUSD_ecn
|-2.5K
|EURGBP_ecn
|320
|DAX_ecn
|-254
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PurpleTrading-04Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy
This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.
Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.
I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February
-
Feb +16.08 %
-
Mar +30.34 %
-
Apr +17.40 %
-
May +70.82 %
-
Jun +12.44 %
-
Jul +18.17 %
-
Aug −14.71 %
-
Sep +43.81 %
-
Oct +6.52 %
