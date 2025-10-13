SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Following
Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 55%
Exness-Real9
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
435
Kârla kapanan işlemler:
367 (84.36%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (15.63%)
En iyi işlem:
40.58 USD
En kötü işlem:
-50.21 USD
Brüt kâr:
1 320.31 USD (1 236 143 pips)
Brüt zarar:
-495.12 USD (458 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (104.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.29 USD (19)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
7.46%
Maks. mevduat yükü:
14.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
13.67
Alış işlemleri:
431 (99.08%)
Satış işlemleri:
4 (0.92%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-7.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.45 USD (2)
Aylık büyüme:
36.15%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.07 USD
Maksimum:
60.38 USD (3.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.67% (60.38 USD)
Varlığa göre:
10.52% (196.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 825
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 777K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.58 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +104.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Following
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
2.3K
USD
8
71%
435
84%
7%
2.66
1.90
USD
11%
1:100
